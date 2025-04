Ferenc pápa és XII. Pius szentté avatása

Ferenc pápa eddig "jól viselkedett". Most viszont miért butítja a fiatalokat? 2016. február 7-én a torinói Vittorio Veneto téren, 90 ezer fiatal előtt föltette a különben ismert és megválaszolt kérdést: a fasiszta népirtás idején a szövetségesek miért nem bombázták le a megsemmisítő táborokba vezető vasúti utakat? A kérdésre ő maga is tudja a feleletet: a Soá bűnét megossza a 6 millió zsidót lemészároló nácik (meg csatlósaik, meg a kollaboránsaik) és éppen a maradék zsidóság életét megmentő Szövetségesek között. Holott a keserű igazsággal ő is tisztában van: meg kellett nyerni a háborút a Gonosszal szemben!