Egyenként néhány millió forintól a hatvanmilliós támogatásokig terjed az az összeg, amelyeket bizonyítottan fideszesekhez, helyi pártvezetőkhöz, volt vagy jelenlegi polgármesterekhez, önkormányzati képviselőkhöz kötődő cégek, szervezetek, egyesületek, alapítványok kaptak a parlamenti választás előtti pénzosztásból.
Többek között a szabolcsi választókerületi elnökkel szembeni ellentétek vezethettek el a döntésig. Így az országgyűlési választásra való felkészülés helyett előbb az elnök mondott le, majd végül feloszlatták magukat a kormánypártiak.
Az egyik érintett hírügynökség és három alapítója az Európai Tanács döntése szerint több mint 270 online hírportált hozott létre az Ukrajna elleni orosz agressziós háború támogatására.
A díjak odaítélésekor az is szempont lehet, hogy idén van az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának a 75. évfordulója.
Egyszerűbb, közérthetőbb politikára lenne szükségük a civil szervezeteknek ahhoz, hogy a tavaly őszihez hasonló sikeres tüntetéshullámot hozzanak létre, amely legalább annyi embert mozgatna meg, mint néhány hónapja - állítja Krekó Péter elemző. A közvélemény-kutatások alapján egyre több potenciális szavazó ábrándul ki a kormánypártból, a megmozdulásokon mégis mind csekélyebb a résztvevők száma. Az őszi megmozdulások sikereit vizsgáltuk.
Hét újabb jelölőszervezetet vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteken, így eddig tizenegy szervezet jelezte részvételi szándékát az október 12-i önkormányzati választáson.