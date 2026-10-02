A sikeres tüntetések nyomában

Egyszerűbb, közérthetőbb politikára lenne szükségük a civil szervezeteknek ahhoz, hogy a tavaly őszihez hasonló sikeres tüntetéshullámot hozzanak létre, amely legalább annyi embert mozgatna meg, mint néhány hónapja - állítja Krekó Péter elemző. A közvélemény-kutatások alapján egyre több potenciális szavazó ábrándul ki a kormánypártból, a megmozdulásokon mégis mind csekélyebb a résztvevők száma. Az őszi megmozdulások sikereit vizsgáltuk.