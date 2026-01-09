Fidesz;KDNP;feloszlatás;Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;szervezetek;Ajak;

Feloszlatta magát az ajaki Fidesz-alapszervezet

Többek között a szabolcsi választókerületi elnökkel szembeni ellentétek vezethettek el a döntésig. Így az országgyűlési választásra való felkészülés helyett előbb az elnök mondott le, majd végül feloszlatták magukat a kormánypártiak. 

Egyhangú döntéssel feloszlatta magát az ajaki Fidesz-alapszervezet 2025. december 19-én tartott ülésén – vette észre a Telex a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen történteket, amelyekről Nyíregyháza kutyapárti önkormányzati képviselője, Türk Attila posztolt idén január 5-én azután, hogy a Fidesz volt ajaki elnöke, Kerekes Miklós közzétette a kormánypárt helyi szervezete karácsony előtti gyűlésének jegyzőkönyvét. Abból egyébként az is kiderült, hogy a KDNP több mint három évtizedig létezett szervezetét is feloszlatták, de azt nem helyi, hanem magasabb szinten.

Az ülésen a jelenlévők egyhangúlag kimondták, hogy nem támogatják országgyűlési képviselőjelölt állítását a következő választásra, és ezzel együtt hivatalosan is megszüntették az ajaki Fidesz-alapszervezetet. A volt tagok a jegyzőkönyv végén közölték: továbbra is jobboldali értékrendű embernek tartják magukat, azonban a jövőben nem kívánnak részt venni a helyi politikai közéletben. – Valamennyien sajnálatunkat fejezzük ki az elmúlt években a több mint 3 évtizeddel ezelőtt alapított ajaki KDNP szervezetének feloszlatása miatt választókerület részéről – áll a jegyzőkönyvben.

A jegyzőkönyvben azt is rögzítették, hogy miért oszlatják fel a szervezetet. A tagság szerint az elmúlt időszakban egyre élesebbé váltak a helyi politikai közélet ellentmondásai, miközben jelentősen megrendült a bizalom a vezetési módszerek és döntések iránt. Megjelölték azt is, hogy a döntésekkel nem értett egyet a választókerületi elnök, a helyi szervezet véleményét tartósan figyelmen kívül hagyták, valamint hogy a kommunikáció a csoport és a választókerületi vezetés között gyakorlatilag megszűnt. Egy a Fidesz táján nem ismeretlen probléma is előkerült, ahogy fogalmaztak, „a helyiek által közismert függőségi relációk”.

