Fidesz;KDNP;feloszlatás;Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;szervezetek;Ajak;

2026-01-09 06:53:00 CET

Feloszlatta magát az ajaki Fidesz-alapszervezet

Többek között a szabolcsi választókerületi elnökkel szembeni ellentétek vezethettek el a döntésig. Így az országgyűlési választásra való felkészülés helyett előbb az elnök mondott le, majd végül feloszlatták magukat a kormánypártiak.