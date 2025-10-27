Az eljárás alá vont Buzás-Hábel Gézával szolidáris szervezetek azért is demonstrálnak, mert olyan országban akarnak élni, ahol a gyülekezés és véleménynyilvánítás szabadsága alap.
Szájer József „vendéglátója” lengyel lapok szerint körözött bűnöző, aki már jogásznak és izraeli egyetemistának is kiadta magát.
Meghalt egy vologdai börtönben Lom-Ali Gajtukajev csecsen férfi, akit két évvel ezelőtt Anna Politkovszkaja orosz ellenzéki újságírónő meggyilkolásának megszervezéséért ítéltek el - közölte kedden a RIA Novosztyi hírügynökség.
Elfogták Moszkva közelében a szentpétervári metróban elkövetett terrortámadás egyik feltételezett szervezőjét - közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).
Egy belga állampolgárságú férfi, név szerint Abdelhamid Abaaud volt a párizsi merényletek feltételezett legfőbb szervezője és támogatója - jelentette hétfőn az RTL párizsi rádióállomás.
Tíztől húsz évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lenne az embercsempészés szervezője vagy irányítója a parlament törvényalkotási bizottságának módosító javaslata szerint. Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára a testület csütörtöki ülésén a szervezői, irányítói felelősség fokozásával indokolta, hogy új minősített esetekkel egészülne ki a büntető törvénykönyv. Lehetővé válna az is, hogy az embercsempészés előkészítőit három évig terjedő szabadságvesztésre ítéljék.
Pénteken késő este egy Déli pályaudvarhoz közeli presszóban lecsapott a rendőrség a hét végére tervezett fajvédő konferencia amerikai főszervezőjére, Richard Spencerre. A fehér faj felsőbbrendűségét hirdető National Policy Institute (NPI) elnökének elfogásáról egy felvétel is felkerült a YouTube-ra. Ezen a Készenléti Rendőrség akciója látható, amint igazoltatják a hely - hírek szerint a Clock Café - angolul beszélő, vélhetően Spencer társaságához tartozó vendégeit.