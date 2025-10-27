Embercsempészet - Akár 20 év börtönt is kaphat a szervező

Tíztől húsz évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lenne az embercsempészés szervezője vagy irányítója a parlament törvényalkotási bizottságának módosító javaslata szerint. Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára a testület csütörtöki ülésén a szervezői, irányítói felelősség fokozásával indokolta, hogy új minősített esetekkel egészülne ki a büntető törvénykönyv. Lehetővé válna az is, hogy az embercsempészés előkészítőit három évig terjedő szabadságvesztésre ítéljék.