Rabosították a Pécs Pride szervezőjét, nemmel felelt arra a kérdésre, hogy bűnösnek érzi-e magát

2025-10-28 17:42:00 CET

Buzás-Hábel Géza elismerte rendőrségi kihallgatásán, hogy ő szervezte meg a betiltott pécsi melegfelvonulást.

Kedden délután két órától hallgatták meg a Pécsi Rendőrkapitányságon a Diverse Youth Network vezetőjét, Buzás-Hábel Gézát, akit a nyomozóhatóság a gyülekezési törvény megsértésével gyanúsít. Ismert, hogy a baranyai megyeszékhelyen 2021. óta minden évben megrendezik a Pécs Pride-ot, a vidéki Magyarország mindmáig egyetlen melegfelvonulását.

Korábban a rendőrség engedélyezte a rendezvényt, idén azonban betiltotta, mivel a parlament fideszes többsége tavasszal korlátozón módosította a gyülekezési törvényt. Buzás-Hábel azonban idén is meghirdette a pride-ot. A rendőrség nem gátolta meg az október 4-ei felvonulást, amire ezúttal 2400-an jöttek el. A pride békés volt és jó hangulatú.

Az előjelek alapján várható volt, hogy a fő szervezőt meggyanúsítják, ez kedden meg is történt. A kapitányságnál Buzás-Hábel Gézát hetven szimpatizáns várta, a demonstrációt meghirdető civil szervezetek munkatársai arról szóltak, hogy férfi nem büntetést, hanem elismerést és tiszteletet érdemel, hisz kiáll mindannyiunk alapvető emberi jogaiért.

Az alig egyórás kihallgatást követően a kapitányságról távozó Buzás-Hábel Géza a rendőrség lépcsőjén röviden összefoglalta a tüntetőknek, hogy mi történt odabent. Megtudtuk tőle, hogy a barátságosan viselkedő nyomozók kérdésére válaszolva elismerte: ő szervezte meg a tiltott felvonulást, ám arra a kérdésre, hogy bűnösnek érzi-e magát, már azt felelte: nem, mivel nem fogadja el az európai jogokkal szembemenő új gyülekezési törvényt. A rendőrök rabosították Buzás-Hábel Gézát, vagyis minden oldalról lefotózták és ujjlenyomatot vettek tőle. A gyanúsítottat egy év börtönnel fenyegető eljárást kedden még nem zárták le.

A kihallgatáson a Helsinki Bizottság ügyvédje, Szekeres Zsolt látta el Buzás-Hábel jogi képviseletét, aki bejelentette: megpanaszolja a gyanúsítást, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megszüntessék az eljárást. Ha a rendőrségen elmarasztalják a gyanúsítottat, akkor fellebbeznek a bírósághoz, emellett az Európai Unió Bíróságához is fordulnak. Szekeres Zsolt hangsúlyozta, hogy az új gyülekezési törvény a Kúria szégyenletes és cinikus együttműködésével született meg, s ez a törvény – Európában példátlanul – megfosztja a magyar állampolgárokat alapvető emberi jogaiktól. Ezért a Helsinki Bizottság – és még számos civil szervezet, így a TASZ és az Amnesty International - célja a korábbi gyülekezési törvény visszaállítása. Szekeres hozzátette, hogy Buzás-Hábel Géza szelíd bátorsággal, elszántsággal mutat példát mindazoknak, akik hisznek a jogállamban és az emberi méltóságban.

A tüntetők megtapsolták az ügyvéd szavait és védencét. Buzás-Hábel megköszönte a tüntetőknek, hogy kiállnak érte, s külön megköszönte ezt volt iskolája, a – romákat oktató - pécsi Gandhi Gimnázium diákjainak és tanárainak. Amikor ideért, nem tudta folytatni, mert hangját elfojtották érzelmei.