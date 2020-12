Lengyelországban körözött csaló lehetett a brüsszeli szexparti szervezője

Szájer József „vendéglátója” lengyel lapok szerint körözött bűnöző, aki már jogásznak és izraeli egyetemistának is kiadta magát.

David Manzheley, a brüsszeli orgia szervezője (amelyet követően Szájer József fideszes EP-képviselőt egy sikertelen menekülési kísérlet után, kábítószerrel a táskájában a belga rendőrség feltartóztatta) egyben egy Lengyelországban csalásért körözött személy is – írta csütörtök este a 444 Manzheley , a lengyel lapok mellett eleinte a 444-nek is véletlen névegyezésről beszélt és határozottan tagadta, hogy azonos lenne azzal a lengyel férfival, akit ugyanígy hívnak és csalásért köröznek Lengyelországban. Csütörtök késő délután viszont már kész tényként írtak arról, hogy egy személyről van szó. – Csütörtök délután a legjelentősebb független lengyel lap, a Gazeta Wyborcza azt írta, hogy a belga rendőrség megerősítette a lengyel rendőrség számára, hogy a lengyel hatóságok által körözött Manzheley pár nappal ezelőtt még Belgiumban volt, míg a férfi rokonai pedig azt erősítették meg a lapnak, hogy az interjúkban felbukkant férfi valóban az ő hozzátartozójuk, igaz, nagyon rég, 15 éve nem látták élőben. A lap ír arról is, hogy a wadowice-i Manzheley-t 2008-ban ítélték 14 hónapnyi börtönre, mert ügyvédnek adta ki magát, és így verte át áldozatát, pénzt csalva ki tőle. Büntetését azonban nem töltötte le, elszökött az országból. 2013 óra európai elfogatóparancs volt ellene érvényben. A lengyel lap értesülései szerint nem ez az egyetlen csalás, ami a férfihoz köthető: volt például, hogy egy izraeli egyetem jogászhallgatójának adta ki magát. Egy másik lengyel lap, az Onet forrásai szintén megerősítették, hogy ugyanarról a személyről van szó. Információk szerint több mint egy tucatnyi feljelentés van beadva a férfi ellen Lengyelországban.