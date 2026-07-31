A korrupcióellenes szervezet Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselővel közösen perelte ki az Orbán-kormánynak az MBH Bank 5 százalékos állami részvénycsomagját féláron értékesítő szerződést.
A tisztességtelen szerződési feltétételek miatt rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendeltek el az új gépjárműveket értékesítő autókereskedőknél.
Több ponton is tisztességtelennek nyilvánította jogerősen a Lombard Zrt. általános szerződési feltételeit (ászf) a Szegedi Ítélőtábla kedden a Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület közérdekű keresete alapján.