Tisztességtelenek a Lombard szerződési feltételei

Több ponton is tisztességtelennek nyilvánította jogerősen a Lombard Zrt. általános szerződési feltételeit (ászf) a Szegedi Ítélőtábla kedden a Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület közérdekű keresete alapján.