Transparency International: A NER 50 milliárd forintos kárt okozott azzal, hogy az MBH Bank részvényeit Mészáros Lőrincnek játszotta át féláron

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2026-07-31 14:53:00 CEST

A korrupcióellenes szervezet Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselővel közösen perelte ki az Orbán-kormánynak az MBH Bank 5 százalékos állami részvénycsomagját féláron értékesítő szerződést.

A NER számos korrupciós bűne között akár dobogóesélyes is lehet a közpénzhegyekből összerakott MBH Bank átjátszása Mészáros Lőrinc érdekeltségeinek, amellyel 50 milliárd forintos kár érte a magyar államot – derült ki a Transparency International Magyarország legfrissebb Facebook-posztjából. Mint írták, az Orbán-kormány szándékosan és folyamatosan csökkentette az MBH Bankban fennmaradó állami részesedés mértékét. Jelenleg az állam, közvetetten, már csak 15 százalékos tulajdonos. Az utolsó nagy manőver 2025. év végén történt, amikor a bank 5 százalékot kitevő állami részvénypakettjét eladták a munkavállalói résztulajdonosi programnak. A visszásságokra akkor Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő és a Portfolio hívta fel a figyelmet.

A szerződést 2025. november 17-én ütötték nyélbe, és összesen 16 126 481 darab MBH részvényt értékesítettek. A részvények aznapi, 5700 forintos tőzsdei záróára alapján 92 milliárd forintot kellett volna fizetni, de a Corvinus BHG nevű állami cég 42 milliárd forintért adta el a részvénycsomagját. Vagyis az államot 50 milliárd forint kár érte. A munkavállalói résztulajdonosi program a vételárat az MBH Banktól kapott pénzből fizette ki – vázolták az ügylet menetét.

Hadházy Ákossal és Transparency International Magyarország indított pert, amit nemrég jogerősen is megnyertek. – A kiadott adásvételi szerződésből kiderül, hogy az állami Corvinus BHG tisztában kellett legyen az alacsony vételárból származó problémákkal. Erre utal, hogy kizárták annak a lehetőségét, hogy a szerződést később feltűnő értékaránytalanság címén megtámadják – olvasható a civil szervezet bejegyzésében. A perben a Karsai Dániel Ügyvédi Iroda segítette a feleket, az ügyről Transparency International tájékoztatta a Pénzügyminisztériumot.

Hadházy Ákos maga is megosztotta a bejegyzést. Megjegyezte, hogy azt eddig is tudtuk, hogy a Fidesz féláron adta oda Lőrincéknek az MBH részvények öt százalékát, de most már azt is tudjuk, hogy ezzel a szerződő felek is nagyon is tisztában lehettek és ezért megpróbálták jó előre kizárni a szerződés megsemmisítését. – Azt viszont nem sikerült elérni, hogy kiadják azt a „szakértői jelentést”, ami megalapozta az ügyletet. Ennek ellenére úgy tudom, az új kormány, ha szeretné, bármikor visszacsinálhatja az ügyletet és talán van is rá szándék. Arra is van lehetőségük, hogy a most visszatartott megalapozó vizsgálatot nyilvánosságra hozzák. Remélem, a jogi felelősségre vonásra is lesz akarat – fogalmazott a botrányról a volt ellenzéki politikus