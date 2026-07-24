A csaknem negyven percig 1-1-es döntetlenre álló találkozót a hajrában a lila-fehérek nyáron igazolt kapusának, Szappanos Péternek a hibái nyomán tudta a maga javára fordítani a nyírségi együttes.
Az MSZP kihelyezett frakcióülést, az LMP kongresszust tart, Márki-Zay Péterék pedig Mikulás Dzurinda volt szlovák kormányfővel erősítenek. A Momentum és több más ellenzéki párt nem szervez külön „szezonnyitó” rendezvényt.
A 25 éves pilóta pályafutása 36. futamát nyerte meg.
A címvédő Ferencváros és az élvonalba visszatérő MTK Budapest örökrangadóját rendezik a labdarúgó OTP Bank Liga 2020/21-es szezonjának nyitófordulójában.
Hétvégén indul a tavaszi szezon a Fővárosi Állat- és Növénykertben, ahol többek között látványetetés, állatbemutatók, Cápasuli, valamint sok állatkölyök várja a közönséget.
Háromnapos programsorozattal, gyalogos, kerékpáros és hajókirándulásokkal várja a természetbarátokat a hosszú hétvégén a gemenci erdőgazdaság a hagyományos ökoturisztikai szezonnyitón.