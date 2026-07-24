Minden párt máshogyan készül a politikai évadra

Az MSZP kihelyezett frakcióülést, az LMP kongresszust tart, Márki-Zay Péterék pedig Mikulás Dzurinda volt szlovák kormányfővel erősítenek. A Momentum és több más ellenzéki párt nem szervez külön „szezonnyitó” rendezvényt.