Korom Milán;

Forma-1;Red Bull;Bahreini Nagydíj;szezonnyitó;Max Verstappen;rajt-cél győzelem;

2023-03-05 17:59:00

Verstappen rajt-cél győzelmet aratott a szezonnyitó Bahreini Nagydíjon

A 25 éves pilóta pályafutása 36. futamát nyerte meg.

A várakozásoknak megfelelően a címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen nyerte az idénynyitó Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését. A Red Bull nagyon dominánsnak bizonyult, ugyanis kisajátította az első sort, Sergio Pérez indulhatott a második rajtkockából. Az energiaitalosokat a két Ferrari követte, a kétszeres világbajnok Fernando Alonsónak pedig az Aston Martinnal sikerült megelőznie a két Mercedest.

Verstappen megőrizte a vezetést, ellenben Charles Leclerc lerajtolta Pérezt. A két Mercedes Alonso elé került, a spanyol autóját ráadásul hátulról meglökte csapattársa, Lance Stroll. A címvédő folyamatosan növelte előnyét, Leclerc viszont az 5. körben a célegyenes végén elfékezte az autóját, így Pérez közelebb került hozzá.

Csata azonban nem a második, hanem a hatodik helyért alakult ki: a 13. körben Alonso megelőzte Russellt, miközben Lewis Hamilton kiállt előle kerékcserére. Egy körrel később a két Ferrari, valamint Russell is így tett. A 15. körben Verstappen és Alonso cserélte le abroncsait, a McLaren újoncának, Oscar Piastrinak pedig eközben műszaki probléma miatt véget ért a versenye. A 17. körben Pérez is kiállt kereket cserélni, így Verstappen ismét vezette a futamot.

A 26. körben Pérez a lágy abroncsokon megelőzte a keményeken haladó Leclerc-t. A 32. körben kezdetét vette a második kerékcsere az élmezőnyben: Hamilton után Sainz és Russell is kiállt, utóbbi viszont pozíciót vesztett Strollal szemben. A 34. körben Leclerc is kereket cserélt, erre reagálva Pérez és Alonso, majd két körrel később Verstappen is kiállt.

A 39. körben Alonso a frissebb abroncsokon megelőzte Hamiltont, s elkezdte üldözni Sainzot, akinek mindössze 2,5 másodperc előnye volt. A 41. körben aztán Leclerc autója meghibásodott, a monacói a harmadik helyről kényszerült kiállni. A 45. körben Alonso honfitársát is megelőzte, Sainz mögött pedig megjelent Hamilton is, a hétszeres világbajnok Mercedesében viszont nem volt meg a kellő erő az előzéshez, így a britnek be kellett érnie az ötödik hellyel.

„Nagyon jól sikerült a verseny első szakasza, kiépítettem egy jelentős előnyt. Nagyon boldog vagyok, hogy végre nyertem Bahreinben. Egyértelműen harcban lehetünk mindenhol a győzelemért” – nyilatkozta az idei első, pályafutása 36. futamgyőzelmét ünneplő Verstappen, aki elindult harmadik világbajnoki címe felé.

„Tökéletesen kezdtük a szezont, nagyon erős az autó. Nagyon fontos volt, hogy mindkét autóval célba érjünk. Ma a rajton sokat buktam, el is szállt az esélyem a győzelemre, a második hely volt ezúttal a maximum” – jelentette ki a második Pérez.

„Nagyszerű futam volt. Ez volt az első versenyem az Aston Martinnal és egyből dobogón vagyok. Ez hihetetlen! Nem sikerült jól a rajtom, de sikerült megelőzni a Ferrarit és a Mercedest” – értékelt a 41 esztendős Alonso, aki a 2021-es Katari Nagydíj után újra dobogóra állhatott.

Hamilton mögött Stroll a hatodik, Russell a hetedik helyet szerezte meg. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) lett a nyolcadik, Pierry Gasly (Alpine) a kilencedik, Alex Albon (Williams) pedig a tizedik.

A világbajnoki küzdelem két hét múlva Szaúd-Arábiában folytatódik.