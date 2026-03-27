Takács Péter leköszönő államtitkár szerint az egészségügy rendben van, csak az újságírók keltik a rossz hangulatot. Mit látnak azok, akik évtizedek óta a kórházi folyosókon zajlótörténeteket is látják és mellé olvasnak adatokat, statisztikákat? Podcast.
Már a gyógyszerészek receptírását lehetővé tevő rendelet híre is élénk tiltakozást váltott ki az orvosok köztestületéből. Aggódtak a betegbiztonságért, és fell is szólították a pácienseket, hogy továbbra is az orvosukkal írassák föl a gyógyszereiket. Az azóta eltelt néhány hét úgy tűnik csillapította a kedélyeket.
Megdöbbentő volt az a videofelvétel, amelyen a hatvani vasútállamoson a szolgálatban lévő mentős fejbe rúgta a már hordágyon fekvő, megbilincselt pácienst. A történtek után a férfit a azonnali hatállyal elbocsátották és feljelentették. Nem tipikus az ennyire szélsőséges reakció, de az eset jelzi, hogy olykor a segítségnyújtóknál is elszakadhat a cérna.