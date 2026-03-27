Patikabotrány, titkos reformterv, pszichiátriai krízis – Válságstáb a Szike asztalánál

2026-03-27 21:20:00 CET

Takács Péter leköszönő államtitkár szerint az egészségügy rendben van, csak az újságírók keltik a rossz hangulatot. Mit látnak azok, akik évtizedek óta a kórházi folyosókon zajlótörténeteket is látják és mellé olvasnak adatokat, statisztikákat? Podcast.

A Népszava rendhagyó podcastjében Danó Anna vendégei ezúttal az egészségügyi újságírás legmeghatározóbb alakjai: Élő Anita (Válasz Online), Boda Péter (Magyar Hang), Koncsek Rita (Economx).

Az első beszélgetésben szóba kerül: a dunakeszi patikabotrány és a sürgősségi fogamzásgátló kiadásának megtagadása, a hat évig titkolt Boston Consulting-tanulmány, a Nyírő OPAI pszichiátriai krízise, a köz- és magánegészségügy szétcsúszása, a várólisták, az ellátatlanság és a transzparencia hiánya, valamint az is, hogy jogos-e Takács Péter állítása: nem az egészségügy áll rosszul, hanem az erről szóló tudósítások torzítanak. Az adás megmutatja, hogyan látja a rendszert négy olyan újságíró, aki nap, mint nap ugyanabba a falba ütközik