Ezen a pályán nem lehet megsértődni

Katonai szakképzettsége:színész címmel új kötettel jelentkezett nemrég Szilágyi Tibor. De nem egy önfényezős, átlagos színészkönyvet szeretett volna írni, inkább olyat, amely átölel egy korszakot. A Kossuth-díjas színész szerint csak jó, vagy rossz színház létezik. Szerinte egy művészeti alkotást nem lehet érdek, akár politikai érdek alapján megítélni. Nem szokott magának hazudni és ezt a szokását meg akarja tartani, amíg él.