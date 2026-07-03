Sokszor van igazsága a tahónak a zsenivel szemben, a Szembesítés című produkcióban, a Karinthy Színházban. Többek szerint a huszadik század legnagyobb karmesterét, Wilhelm Furtwanglert hallgatja ki benne a II. világháború után Berlinben, egy biztosítási ügynökből lett amerikai őrnagy, akinél teljesen lehúzzák a rolót, ha zenéről, művészetről, kultúráról van szó.
A Kossuth-díjas színész, rendező, Szilágyi Tibor a Bóta Café vendége szeptember 9-én, szerda este 9 órától, a FIX Tévében.
Katonai szakképzettsége:színész címmel új kötettel jelentkezett nemrég Szilágyi Tibor. De nem egy önfényezős, átlagos színészkönyvet szeretett volna írni, inkább olyat, amely átölel egy korszakot. A Kossuth-díjas színész szerint csak jó, vagy rossz színház létezik. Szerinte egy művészeti alkotást nem lehet érdek, akár politikai érdek alapján megítélni. Nem szokott magának hazudni és ezt a szokását meg akarja tartani, amíg él.