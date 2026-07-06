Fekete, fehér és szürke – még mindig ezek a színek uralják az autópiacot. Úgy tűnik, hiába jelennek meg egyre újabb és újabb fantázianevű árnyalatok, a vásárlók makacsul ragaszkodnak az unalmas, megszokott színpalettához.
Az internet kavalkádjában elém került egy fénykép. Talán a Blaha Lujza téren készítették annak idején, a fotó azt ábrázolja, hogy jöttek-mentek az emberek, mindenki igyekezett valahova.
Színesbe borult az Újlipótvárosi Klub- Galéria Vári Zsófia képeitől, aki koloritban rendkívűl gazdag munkáit mutatja be a látogatóknak Pont és vessző című kiállításán.
Hétfőtől minden este színes fényárba borul a pozsonyi Szlovák Nemzeti Felkelés hídja, amelyen a kivilágítás színével jelzik a másnapra várható időjárást.
Ezen a nyáron a divat az ánizszöld és a mustársárga lesz. De vajon ki dönti ezt el? A társadalomban alakul ki egy meghatározott tendencia vagy a divat gurui határozzák el?