Makacsul ragaszkodnak a vásárlók az unalomhoz, a színek forradalma még várat magára az autópiacon

autóipar;színek;

2026-07-06 13:45:00 CEST

Fekete, fehér és szürke – még mindig ezek a színek uralják az autópiacot. Úgy tűnik, hiába jelennek meg egyre újabb és újabb fantázianevű árnyalatok, a vásárlók makacsul ragaszkodnak az unalmas, megszokott színpalettához.

Az Axalta vegyipari cég, amely többek között autóipari festékeket fejleszt és gyárt, úgy tapasztalja, drámai eltolódások helyett inkább folyamatos, de enyhe mozgás tapasztalható ezen a téren, és a semleges színek továbbra is uralják a piacot. A fehér továbbra is a vezető szín 29 százalékkal, ezt követi a fekete 23 százalékkal és a szürke 22 százalékkal, ami azt mutatja, hogy folyamatos az igény a letisztult, időtlen dizájn iránt. Tavaly az ezüst 7 százalékon állt, ezzel veszített korábbi lendületéből, míg a kék megtartotta 6 százalékos részesedését, jelezve a finom, kromatikus tónusok iránti folyamatos érdeklődést. A vörös, barna/bézs, zöld és sárga/arany színek továbbra is kisebb mértékben járulnak hozzá a kínálathoz.

Az egyes földrészek között azonban jelentős eltérések tapasztalhatók. Észak-Amerikában a fehér 31 százalékkal vezet, ami kismértékű csökkenést jelent 2024-hez képest.

Az észak-amerikai autósok egyre nagyobb számban választják a merészebb színeket,

itt a kék 10, a piros pedig 7 százalékos részesedést ért el az új autók esetében. Dél-Amerikában a fehér még népszerűbb: 35 százalékkal vezet, ami érthető, hiszen a melegebb éghajlaton ez rendkívül praktikus. Az ezüst részesedése 14, a kéké pedig 7 százalékra nőtt, ami a modern, kifinomult árnyalatok iránti növekvő érdeklődést jelzi. A szürke itt 23, a piros 4 százalékot ért el.

Európában viszont a szürke szín dominál 26 százalékkal, ami tavaly kismértékben emelkedett 2024-hez képest. Kontinensünk tehát továbbra is a kifinomult, visszafogott dizájnt részesíti előnyben. A fehér 25, a fekete 22 százalékkal továbbra is erős jelenléttel bír. Ázsiában ugyan még mindig 26 százalék választ fekete autót, de itt szeretik a különleges színeket is, a sárga/arany 4, a zöld 3, a narancssárga és a lila pedig 2 százalékra emelkedett. Ehhez az is hozzájárult, hogy egyre emelkedik az elektromos autók részesedése, és ezen a piacon a merész árnyalatok segítenek a márkáknak identitást építeni és kitűnni a többiek közül.

Magyarországon a CarNet adatai szerint a személygépkocsik piacát az ezüst (32 százalék) vezeti, a második legnépszerűbb pedig a fekete (25 százalék),

azaz a hazai utakon futó autók jóval több mint a fele ezen a két színen osztozik. Hogy ennek mi lehet a magyarázata, arról Zerkovitz Dávid közlekedési pszichológust kérdeztük.

„Napjainkra már mémmé vált, hogy míg régen szép színes volt a gépjárműflotta, ha ma megnézünk Rotterdamban vagy Detroitban egy szállítmányt, ami behajózásra vár, akkor egy fekete, szürke, esetleg fehér sereget látunk. Érdekes, hogy ugyanez a színtrend a lakberendezésben is elindult, a látszóbeton, az acél ugyancsak erősen dominál napjainkban.” A szakember hozzátette: az autók esetben az biztos, hogy ez elsősorban a praktikumról szól.

Visszaszorult az a gondolat, hogy az autóm az egyéniségemet fejezi ki, főleg abban az esetben, ha az autó egy munkaeszköz, egy közlekedési eszköz.

„Ha második, harmadik, szabadidős célra vásárolt járműről van szó, ott sokkal szabadabban válogatnak az emberek” – fejtette ki.

Zerkovitz Dávid azt is elmondta, hogy érdemes nemcsak a vásárlók, hanem a gyártók és a kereskedők szemszögéből is vizsgálni a trendet. Ők pontosan tudják, hogy a semleges színeket – fekete, fehér – a legkönnyebb a legtöbb országban eladni, különösen cégautónak. Magyarországon pedig az újautó-vásárlások 70-80 százaléka cégautó, így érthető, ha nem jelennek meg tömegesen az utakon a vidámabb színű járművek.

Mivel Magyarországon nagyjából 17 év az autók átlagéletkora, borzasztóan lassan követjük a nemzetközi trendeket. Tíz évvel ezelőtt még sok régebbi, színes autót lehetett látni az utakon – emlékezzünk csak vissza, a 70-es, 80-as években a fekete gyakorlatilag az állami kocsik színe volt –, de ahogy ezek kikoptak, megérkeztek a szürkék, feketék, fehérek nyugatról, amelyek a mai napig itt vannak közöttünk, és dominálják a képet, ami egy parkolóban elénk tárul. Tehát

amit most látunk Magyarországon, az a világban nem a trend, hanem a 10-15 évvel ezelőtti állapot.

„Még mindig tartja magát az a nézet, hogy a fekete elegáns, ugyanakkor sportos is lehet, azt könnyű eladni. A fehér pedig nagyon jól emblémázható, nem véletlenül ilyen színűek jellemzően a furgonok” – jelezte Zerkovitz Dávid. Végül azt is kifejtette, hogy készletről sokkal gyorsabban hozzá lehet jutni az „unalmas” színekhez, míg egy izgalmasabb festésre akár hónapokat kell várni. Ez is egy szempont lehet a vásárlók számára, amikor döntést hoznak.

A fehér a legbiztonságosabb

Néhány éve az ausztrál Monash University kutatást végzett, hogy megállapítsa, melyek tekinthetők a legbiztonságosabb autószíneknek. Ehhez 17 év baleseti adatait elemezték. A tanulmány alapján a legbiztonságosabb autószín általában a fehér, valamint az arany különböző árnyalatai, de a sárga is jól kitűnik a környezetéből. A legkevésbé észlelhető a fekete, míg biztonsági szempontból az ezüst „viszonylag megbízható” minősítést kapott, mivel éjszaka jól látható, hátránya viszont, hogy esős időben az ilyen színűre fújt autó „eggyé válhat” a csillogó környezettel. A jelentés szerint a fehér autóval közlekedőknek 12 százalékkal kisebb esélyük van arra, hogy baleset részesei legyenek, mint ha fekete járgányt vezetnének – természetesen azonos járművezetői magatartás és közlekedési stílus esetén. Ugyanakkor arra is kitérnek, hogy a színek biztonságossága országonként, sőt akár kisebb régiónként is eltérhet a környezet függvényében. Például ahol gyakran és hosszú ideig hó borítja az utakat, a fehér szín nyilván nem annyira előnyös.