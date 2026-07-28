Bár három évvel ezelőtt még a megmaradásért küzdöttek, sikerült megmenteni a hetven éves színházi képzést. A kerek évfordulót hanginstallációval, jubileumi mesterkurzussal és pedagógia műhellyel ünneplik. Anne Astolfe az Avignoni Színházi Fesztiválon adott interjút a Népszavának.
Nagy vihart kavart a hír, hogy ötéves zsidó specializációt indít a Színház- és Filmművészeti Egyetem.
A Városmajori Szabadtéri Színpad a margitszigeti Szemle Plusz programja mellé kétnapos Szemle Off programmal is várta a nézőket, ahol hazai színiskolák mutatkoztak be produkcióikkal.
A budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen nem ritka a húsz-harmincszoros túljelentkezés sem. Utána néztünk annak, hol tanulhat az az elhivatott, tehetséges fiatal, aki színházban vagy filmesként szeretne dolgozni. Nagy kérdés, mi lesz a kaposvári színészképzés jövője.
Nyílt levélben tudakolja Orbán Viktor miniszterelnöktől és Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterétől M. Tóth Géza, az Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora, hogy Kerényi Imre "a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásért felelős miniszterelnöki megbízott úr véleménye mennyiben tekinthető a miniszterelnök hivatalos véleményének." Megkérdeztük Balog Zoltán tárcáját és a Miniszterelnökséget is, hogy reagálnak-e a rektor levelére, lapzártánkig nem kaptunk választ.
Egyévnyi (kényszerszünet után újra jelentkezik a budapesti Kortárs Drámafesztivál (KDF): a szervezők 2013. november 27. és december 3. között immár tizenegyedik alkalommal rendezik meg a tizenhat esztendős múltra visszatekintő nemzetközi színházi fesztivált.
A Színház- és Filmművészeti Egyetem SZÍKE, Színházi Kreativitás-Eszközök címmel konferencia-napokat szervez a színészképzésről november 15-én és 16-án. Pénteken a színészképzés hagyományával foglalkoznak a felkért előadók a Katona József Színház Kamrájában, szombaton pedig a színészképzés gyakorlati kérdéseiről beszél a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Enyedi Ildikó, Grünwalsky Ferenc, Jeles András, Marton László, Máté Gábor, Meczner János, Novák Eszter, Szász János, Zsámbéki Gábor, Zsótér Sándor.