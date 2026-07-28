Tiltakozások Kerényi gyalázkodása ellen

Nyílt levélben tudakolja Orbán Viktor miniszterelnöktől és Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterétől M. Tóth Géza, az Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora, hogy Kerényi Imre "a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásért felelős miniszterelnöki megbízott úr véleménye mennyiben tekinthető a miniszterelnök hivatalos véleményének." Megkérdeztük Balog Zoltán tárcáját és a Miniszterelnökséget is, hogy reagálnak-e a rektor levelére, lapzártánkig nem kaptunk választ.