Bár a kormány havi 50 ezer forintról 100 ezer forintra emelné a kata havi adómértékét, az még mindig kedvezőbb a jelenleg alkalmazott átalányadózásnál, vagyis csökkenti az állam bevételeit. Másik veszély, hogy újra gyarapodhatnak a színlelt vállalkozói megbízások, kiszorítva a munkavállalókat a hagyományos foglalkoztatásból.
Írásbeli kérdésemre adott válasza nem volt megnyugtató, ezért felszólítom Lázár János minisztert, hogy hozza nyilvánosságra Hutás-Csizmadia Ibolya orosházi alpolgármester szerződésének teljesítésével összefüggő dokumentumokat. Milyen konkrét munkát végzett Orosháza fideszes alpolgármestere azért a több mint 4,5 millió forintért, amit 8 hónap alatt állítólagos külügyi szakértőként kapott? - írja közleményében Demeter Márta országgyűlési képviselő.
Nem ütközik jogszabályba, sem a jó erkölcsbe, nem uzsorás és nem színlelt szerződés a devizaalapú kölcsönszerződés - így szól a Kúria polgári kollégiuma jogegységi tanácsának hétfőn meghozott, régen várt döntése. A deviza-hiteladósok kabinet által sugallt "megmentése" ezúttal is elmaradt. A kormányzat, amely eddig a bankokra hárította a felelősséget a tartósan fizetésképtelenné vált ügyfelek számának ugrásszerű növekedéséért, most már a legfelsőbb bírói fórumot is bűnbanknak kiáltja ki.