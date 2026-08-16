Sokunknak természetes, hogy a nap a megszokott kerékvágásban indul: csörög az ébresztő – amit szenvedések közepette nyomunk ki –, felkelünk, elintézzük az alapvető higiéniai dolgainkat, reggelizünk, és munkába vagy iskolába indulunk. Egy neurodegeneratív tartós betegségnél azonban egészen más a helyzet. Szegi Ignác a sclerosis multiplexszel együtt élve tanulta meg újraértelmezni az egészség és az élet fogalmát.
Egerben siettem valahova, olyan huszonéve történhetett a dolog, a piacnál. Nem is tudom, mi járatban voltam, de arra emlékszem, hogy könnyedén szökellve mentem. Akkoriban mindig siettem valahová, annyi érdekes ember és hely várt rám.
A túlsúly növeli a betegség relapszáló-remittáló típusának kialakulási esélyét és rontja a kezelés hatékonyságát.
Körülbelül 7-8 ezerre tehető a sclerosis multiplex betegségben szenvedők száma Magyarországon - mondta Rózsa Csilla, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház neurológiai osztályának vezető főorvosa - számol be az MTI.
Egy nemzetközi vizsgálat szerint őssejtterápiával javítani lehet szklerózis multiplexben szenvedő betegek állapotát. Az orvosok azonban hangsúlyozták, hogy az eljárás nem alkalmas minden ilyen beteg kezelésére - számolt be róla az MTI a BBC News alapján.
Francia bíróság előtt perelt be még 2006-ban egy gyógyszergyártó céget az a férfi, akit 1999 augusztusában a vállalat által előállított vakcinával oltottak be a hepatitis B-vírus ellen. Az illetőnél azonban hamarosan különféle kóros tünetek jelentkeztek, majd egy évvel később megállapították, hogy szklerózis multiplexben (SM) szenved – számol be róla a Magyar Ügyvéd blog.
Legalább öt évre képes "lefagyasztani" a betegséget és megállítani annak súlyosbodását a szklerózis multiplexszel (SM) élő pácienseknél egy hatékony, de kockázatos kezelés - számoltak be az eredményeikről orvosok a JAMA Neurology című folyóiratban.
Olaszországban szabad utat adtak a kannabisz terápiás célokra való előállítására. 2015-től a gyógyszertárakban rendelkezésre állnak a cannabis leveleiből nyert gyógyszerek. Ez nem kísérlet a marihuána fogyasztásának elfedésére, hanem lehetőség különböző betegségekre való használatára. Ilyen például a szklerózis multiplex, amelynek szimptómáit enyhíti a kannabisz.
Egerekkel végzet laboratóriumi kísérleteket a Weill Cornell Orvosi Egyetem kutatócsoportja, és felfedezték, hogy a Clostridium perfringens baktérium egy ritka törzse az MS-hez hasonló károsodást okoz az állatok agyában - tudósított a BBC az Amerikai Mikrobiológiai Társaság kongresszusán ismertetett kutatásról.