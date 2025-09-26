A jelenségnek persze számos oka van, és a legkevesebbet az segíti, ha vádaskodással közelítjük meg a problémát.
Csak öt olyan EU-tagország van, amelyik kevesebbet fordít szociális kiadásokra a magyar államnál.
Szakértők szerint az anyagi megbecsülés a hiány oka.
Éveket kell várnia egy nyugdíjasnak, ha idősotthonba szeretne költözni. Körülbelül annyi a férőhely, ahányan várakoznak. A demenseket, a mozgássérülteket, az alzheimereseket pedig szinte egyáltalán nem lehet elhelyezni. Közben a már bent lakók is aggódnak, hiszen a rezsi-, a gyógyszer- és élelmiszerárak emelkedése miatt nekik is egyre magasabb térítési díjat kell fizetniük. Mindeközben ápolónak, kisegítő dolgozónak az alacsony kereseti lehetőség miatt alig-alig jelentkeznek.
Az újraszabott állami támogatás nem tart lépést a kiadások növekedésével.
Tíz paragrafusból álló törvényjavaslatot nyújtottak be a katasztrofális szociális helyzet javítására a szocialisták. Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának MSZP-s alelnöke lapunknak arról beszélt, hogy a Fidesz március elseje óta emberek százezreit hozta méltatlan helyzetbe, ám szerinte a kormánypárt meg fogja fontolni a javaslataikat, mert már érzik, milyen súlyos szociális válságot idéztek elő. A Fidesz reakciójából nem így tűnik.