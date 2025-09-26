„Komolyan mondom, nem tudom, mi lesz az idősekkel” – díjat emeltek a nyugdíjasotthonok, a családok már alig bírják

Éveket kell várnia egy nyugdíjasnak, ha idősotthonba szeretne költözni. Körülbelül annyi a férőhely, ahányan várakoznak. A demenseket, a mozgássérülteket, az alzheimereseket pedig szinte egyáltalán nem lehet elhelyezni. Közben a már bent lakók is aggódnak, hiszen a rezsi-, a gyógyszer- és élelmiszerárak emelkedése miatt nekik is egyre magasabb térítési díjat kell fizetniük. Mindeközben ápolónak, kisegítő dolgozónak az alacsony kereseti lehetőség miatt alig-alig jelentkeznek.