Elítélt terroristák kezdtek börtönlázadást, legalább 25-en meghaltak közülük

Többek közt az Iszlám Állami terroristái is raboskodnak abban a tádzsikisztáni börtönben, ahol a vérfürdő volt szerdán. Az áldozatok között egy rendőr és egy börtönőr is lehet.