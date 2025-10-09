Az EU közleményben ítélte el a dolgot.
Saját maguk által barkácsolt fegyverekkel támadták meg az őröket a tádzsikisztáni Vahdat egyik börtönében. A zavarásokban három alkalmazott, köztök a büntetőtelep vezetője súlyosan megsebesült.
A terrortámadás sokkja után a putyini rezsim Ukrajnát és a Nyugatot tette meg bűnbaknak.
A 43 éves férfi az egyik biztonsági őr fegyverét szerezte meg. Emberrablásért körözték.
Arról nincs hír, hogy Magyarországon el akarnák adni azt a Bombardier Global 6000 típusú magánrepülőgépet, amelyet a NER több prominense is szívesen használ.
A kínai földrengésközpont adatai alapján a rengés 7,2-es erősségű volt és tíz kilométer mélyen ment végbe.
Mindkét fél egymást okolja az erőszak elszabadulása miatt.
Mondván, tele vagyunk oltóanyaggal, így aztán juthat belőle másoknak is.
Azzal, hogy harminc rokonát is meghívta az ünnepségre, a bíróság szerint megszegte a muszlim hagyományokat követő Tádzsikisztán törvényeit.
A múlt emlékeként még ma is megünneplik a nórúzt, az ókori Perzsia újévét, ami nem januárra, hanem a tavaszi napéjegyenlőség napjára – március 20-ára, 21-ére vagy 22-ére – esik.
Többek közt az Iszlám Állami terroristái is raboskodnak abban a tádzsikisztáni börtönben, ahol a vérfürdő volt szerdán. Az áldozatok között egy rendőr és egy börtönőr is lehet.
Erős földrengés rázta meg Tádzsikisztánt. Az amerikai geológiai megfigyelő intézet mérése szerint a 7,2-es erősségű rengés epicentruma 111 kilométerre Karakul településtől délnyugatra – Dusanbétól, a fővárostól 363 kilométeres távolságban – 10 kilométeres mélységben volt.