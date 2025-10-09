Tádzsikisztánba ment Vlagyimir Putyin, ahol az ICC elfogatóparancsa alapján le kellett volna tartóztatni, nem tették

Európai Unió;Vlagyimir Putyin;Nemzetközi Büntetőbíróság;Tádzsikisztán;

2025-10-09 19:34:00 CEST

Az EU közleményben ítélte el a dolgot.

Tádzsikisztán a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) működését biztosító Római Statútum részes államaként, az érvényes elfogatóparancs ellenére nem teljesítette a Vlagyimir Putyin orosz elnök előállítására vonatkozó, a statútum szerinti kötelezettségeit - közölte szóvivője útján az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint az orosz elnök annak ellenére tartózkodik Tádzsikisztánban, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki ellene az Ukrajna elleni háborúval összefüggésben.

Az EU a leghatározottabban támogatja az ukrajnai háborúból eredő, a nemzetközi jog szerinti bűncselekmény elszámoltatására irányuló erőfeszítéseket. E tekintetben az EU továbbra is támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság ukrajnai ügyésze által folytatott nyomozásokat, és valamennyi állam együttműködésére szólít fel - írta az EKSZ szóvivője.

Az Európai Unió ismételten hangsúlyozta, hogy rendíthetetlenül támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, valamint Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi egységét a nemzetközileg elismert határain belül - tette hozzá közleményében az uniós külügyi szolgálat szóvivője.

Mint ismert, az Orbán-kormány hasonlóképpen szembement a nemzetközi joggal, amikor is az ICC háborús és emberiesség elleni bűnök vádjával kiadott elfogatóparancsát követően fogadta Budapesten Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt.