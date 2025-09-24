Bilincsben vitték el a BKK jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító cég vezetőit

razzia;takarítás;NAV;BKK;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;takarító cég;

2025-09-24 07:43:00 CEST

A közlekedési társaság szeptember 11-én értesült arról, hogy a MasterClean Kft.-nél szeptember 10-én a NAV razziát tartott. A cég beborulása után a takarítók még egy hétig ingyen dolgoztak a BKK-nak, azzal az ígérettel, hogy átveszik őket, de erre nem került sor.

Razzia volt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító MasterClean Kft.-nél, a cég teljes vezetését bilincsben vitték el a rendőrök szeptember 10-én – értesült a Telex.

A lapnak az egyik alkalmazott arról számolt be, hogy a cég beborulása után még egy hétig dolgoztak a BKK-nak teljesen ingyen, de azzal az ígérettel, hogy átveszik őket. Aztán a BKK üzemeltetési vezetője közölte velük, hogy erre nem kerül sor, és nem is fizetik ki őket.

Mint azt a közlekedési társaság a portál érdeklődésére kifejtette, egy közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2024-ben szerződtek a MasterClean Tanácsadó Kft.-vel a társaság Rumbach Sebestyén utcai központjának, ügyfélközpontjainak, pénztárainak és további három telephelyének takarítására.

A BKK szeptember 11-én – nem hivatalos forrásból, szóban megerősített információk alapján – értesült arról, hogy a MasterClean Kft.-nél szeptember 10-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) razziát tartott. A hatóság intézkedése után a cég által nyújtott szolgáltatás és a velük való kapcsolattartás ellehetetlenült, a BKK ezek után több csatornán keresztül is próbált hivatalos tájékoztatás szerezni a cégtől, mindhiába.

Szeptember 15-én a MasterClean munkatársai a BKK legtöbb telephelyén felfüggesztették a munkavégzést. Ezen a napon a BKK és a cég munkatársai közötti személyes egyeztetésen a közlekedési társaság jelezte, hogy próbálnak megoldást keresni a kialakult helyzetre. Ugyanakkor válaszuk szerint nem utasították a takarítókat arra, hogy ezután is dolgozzanak, és azt sem ígérték meg, hogy kifizetik a MasterClean dolgozóinak bérét.

A társaság ezt jogilag nem is teheti meg, hiszen nem a dolgozókkal, hanem a MasterCleannel áll szerződéses viszonyban – magyarázták. A BKK bízik abban, hogy a MasterClean Kft. tudja rendezni a dolgozói helyzetét, ugyanakkor a közlekedési társaság hatáskörén kívül esik.

A céginformációs adatlap szerint a társaság ellen olyan eljárást indított a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Somogy Vármegyei Vizsgálati Osztálya szeptember 11-én, „amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye” – írja a lap.