Mulasztás? Rossz diagnózis?

Sorozatos orvosi mulasztások miatt halt bele agyhártyagyulladásába tavaly januárban az a tarnabodi csecsemő, akinél egyetlen orvos sem diagnosztizálta a fertőzést - az ügyben most elkészült vádirat két orvos felelősségét állapítja meg. Bélteczki János, a Magyar Orvosok Szövetségének elnöke szerint szerencsére elenyésző a hasonló tragédiák száma. Meggyőződése, hogy az adott helyzetben az orvosok a legjobb tudásuk és lehetőségeik szerint jártak el.