Amikor egy vidéki teátrum, jelen esetben az egri, új művészeti koncepcióval, friss diplomás alkotói gárdával és a hagyományos formák felrázásának ígéretével lép a közönség elé, a helyi közösségben óhatatlanul feltámad a kíváncsiság, s vele együtt a gyanakvás is.
Az intézmény vezetői posztjáért újrainduló, de korábban a színházi zaklatások eltussolásával hírbe hozott Kiss-B. Atilla nem nagyon kampányolt. Bár Szente Vajkot és Szabó P. Szilvesztert külön-külön is többen támogatták, előfordulhat, hogy kormánypárti kapcsolatai révén Kiss-B. Attila mégis a helyén maradhat.
Fontos, hogy megmaradjon a hitünk az előadásainkban - hangsúlyozta a Nemzeti Színház csütörtöki évadnyitó társulati ülésén Vidnyánszky Attila.