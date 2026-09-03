Csupa fiatallal vág neki az első évadnak az egri színház új vezetése

Amikor egy vidéki teátrum, jelen esetben az egri, új művészeti koncepcióval, friss diplomás alkotói gárdával és a hagyományos formák felrázásának ígéretével lép a közönség elé, a helyi közösségben óhatatlanul feltámad a kíváncsiság, s vele együtt a gyanakvás is.