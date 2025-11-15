Rendhagyó teamilitáns akció

Egyedülálló kezdeményezést tudhat magáénak Kaczvinszky Barbara, közéleti-díjas újságíró,dokumentumfilm rendező. A teamilitáns nevű akció – melynek során minden nap forró teát osztanak hajléktalanoknak - tavaly novemberben indult. Az eddig eltelt 110 napon összesen 1200 litert osztottak ki. S honnan az ötlet és a kissé szokatlan elnevezés?