Veszélyes teát kell visszahívni a SPAR üzletekből ásványolaj-szennyezettség miatt.
A hivatal arra kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne használják fel.
A hőmérsékleti- és csapadékviszonyok megváltozása nemcsak a mennyiségre, hanem a minőségre is kihat.
Egy új kutatás szerint a teafilterekkel mikroműanyagokat juttatunk a szervezetbe.
A gondozók a hideg idő miatt meleg teát készítettek a csimpánzoknak a Veszprémi Állatkertben január 13-án.
Egyedülálló kezdeményezést tudhat magáénak Kaczvinszky Barbara, közéleti-díjas újságíró,dokumentumfilm rendező. A teamilitáns nevű akció – melynek során minden nap forró teát osztanak hajléktalanoknak - tavaly novemberben indult. Az eddig eltelt 110 napon összesen 1200 litert osztottak ki. S honnan az ötlet és a kissé szokatlan elnevezés?