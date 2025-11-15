Rétvári Bence arcképével díszített teakeveréket kaptak ajándékba az aszódi újszülöttek

politika;Magyarország;Rétvári Bence;Fidesz-KDNP;tea;Aszód;

2025-11-15 08:23:00 CET

Minden nap egy kis ünnep.

Egy emléklap, illetve a városban beváltható 15 ezer forint értékű vásárlási utalvány mellett egy Rétvári Bence belügyi államtitkár arcképével díszített teakeverékkel lepték meg több újszülött gyermek családját Aszódon – derül ki a Telex cikkéből.

Aszódon félévente ünnepet rendeznek az újszülötteknek, illetve a 70-80-90-es éveiket taposó időseknek. Ez így történt most 2025. november 14-én péntek délután is, amikor a Csengey Gusztáv Általános Iskolában gyűltek össze a meghívottak. Az ünnepséget a 2024-ben polgármesterré választott fideszes Győrfiné Hajdú Szilvia vezette, az ő vendége volt Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Pintér Sándor helyettese, a Fidesz parlamenti képviselője. Amint egy résztvevő mesélte, az ünnepeltek – így a csecsemők, illetve a szüleik – emléklap, és a vásárlási utalvány mellé kapták ajándékba az államtitkári portréval díszített teakeveréket, amelyhez Rétvári Bence kísérőszöveget is mellékelt arról, hogy hogyan szavazta meg a családja a tökéletes ízesítést. A Telex egyik olvasója fényképet is küldött a portálnak a teakeverékről.