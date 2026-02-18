Kilencen sérültek egy balesetben Ópusztaszer és Pusztaszer között

Kilencen megsérültek, amikor egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze Ópusztaszer és Pusztaszer között pénteken - tájékoztatta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese az MTI-t.