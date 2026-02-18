A baleset az Orczy úton, a Vajda Péter utcánál történt. A fővárosi hivatásos tűzoltók mellett az OMSZ munkatársai is a helyszínre vonultak.
Az ellenőrzés kiterjed az illegális bevándorlás, az embercsempészés, a kábítószerrel, valamint lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére, megszakítására is.
Egy ember meghalt, amikor tehergépkocsi és mezőgazdasági munkagép ütközött össze a 4242-es út 4-es kilométerszelvényében szerda reggel.
Kilencen megsérültek, amikor egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze Ópusztaszer és Pusztaszer között pénteken - tájékoztatta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese az MTI-t.