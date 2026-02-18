Villamos, autó és teherkocsi ütközött Budapesten

Egymásba hajtott egy villamos, egy autó és egy tehergépkocsi Budapest nyolcadik kerületében, az Orczy úton – közölte szerda este a katasztrófavédelem.
A tájékoztatás szerint az autóban négyen ültek, a tehergépkocsiban csak a sofőr tartózkodott, a remízbe tartó villamoson pedig négy-öt ember utazott. A Vajda Péter utcához közeli helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a mentőszolgálat munkatársai is kivonultak.
A katasztrófavédelem jelezte, hogy a baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK Info weboldalán azt írta, hogy a 23-as és a 24-es villamos az Orczy tér és a Nagyvárad tér M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.