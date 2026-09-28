Továbbra is hallgat a rendőrség az Orbán-lagzin történt lopásról

Két napja hallgat a rendőrség arról az ügyről, melyről lapunkban is beszámoltunk csütörtökön: állítólag egy telefon eltűnése miatt 60 embertől vettek DNS-mintát. Mint írtuk: Orbán Ráhel esküvőjén elloptak egy mobiltelefont. Egy, az esküvőn felszolgálóként részt vett férfi arról számolt be honlapján, hogy tavaly novemberben a rendezvény dolgozóit megkereste a Nemzeti Nyomozó Iroda azzal a kéréssel, hogy jelenjenek meg tanúkihallgatáson, mert a lagziban elloptak egy telefont az egyik vendégtől.