A miniszterelnöknek az úgynevezett telefonlopási ügyben kérte ki a mentelmi jogát a Legfőbb Ügyészség. Ő maga parlamenti felszólalásában is a felfüggesztést kérte, és közölte, minden tettéért vállalja a felelősséget.
A rendőrség mind a lopás, mind a bekövetkezett baleset körülményeinek tisztázása érdekében eljárást indít.
Egy biciklis szemtanú és egy metróvezető segítségével sikerült hamar lekapcsolnia a rendőröknek a szakállas trükkel próbálkozó elkövetőt.
Egy korábbi ügy miatt egyszer elrendelték vele szemben a bűnügyi felügyeletet. Már a tárgyalás napján elkezdte a lopássorozatot.
Kiderült, kié volt az a két telefon, amelyeket meglovasított egy ismeretlen Orbán Ráhel tavaly szeptemberi menyegzőjén. A Hír24 rendészeti forrásból úgy értesült, az eltűnt iPhone 4s-ek Orbán Ráhel barátnőinek tulajdonát képezték. A portál szerint a telefonokat elsősorban azért keresik égre-földre, mert azokon olyan képek is voltak, amelyek a lánybúcsún készültek.
Egy hónapja nem tudjuk, miért vettek - ha valóban vettek - 60 embertől DNS-t egy, az Orbán-lagziban elveszett telefon miatt. A jogszabályok szerint tizenöt napon belül kötelessége lett volna válaszolnia a rendőrségnek a Népszava kérdésére - nem tették. Informálisan annyit közöltek, hogy a határidő kétszer meghosszabbítható. A botrányos ügy az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt is landolhat.
Két napja hallgat a rendőrség arról az ügyről, melyről lapunkban is beszámoltunk csütörtökön: állítólag egy telefon eltűnése miatt 60 embertől vettek DNS-mintát. Mint írtuk: Orbán Ráhel esküvőjén elloptak egy mobiltelefont. Egy, az esküvőn felszolgálóként részt vett férfi arról számolt be honlapján, hogy tavaly novemberben a rendezvény dolgozóit megkereste a Nemzeti Nyomozó Iroda azzal a kéréssel, hogy jelenjenek meg tanúkihallgatáson, mert a lagziban elloptak egy telefont az egyik vendégtől.