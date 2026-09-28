felfüggesztés;Országgyűlés;Legfőbb Ügyészség;mentelmi jog;telefonlopás;Magyar Péter;

2026-09-28 10:23:00 CEST

Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztette az Országgyűlés

A miniszterelnöknek az úgynevezett telefonlopási ügyben kérte ki a mentelmi jogát a Legfőbb Ügyészség. Ő maga parlamenti felszólalásában is a felfüggesztést kérte, és közölte, minden tettéért vállalja a felelősséget.