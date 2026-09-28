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Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztette az Országgyűlés

A miniszterelnöknek az úgynevezett telefonlopási ügyben kérte ki a mentelmi jogát a Legfőbb Ügyészség. Ő maga parlamenti felszólalásában is a felfüggesztést kérte, és közölte, minden tettéért vállalja a felelősséget.

A mentelmi bizottság javaslatával ellentétben 139 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a parlament Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését a hétfői rendkívüli ülésen. Magyar Péter, ahogy korábban, mostani felszólalásában is kérte, hogy függesszék fel mentelmi jogát, mert, mint mondta, minden tettéért vállalja a felelősséget.

A Legfőbb Ügyészség a múlt kedden kezdeményezte a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését egy a miniszterelnök európai parlamenti képviselői jogviszonyának megszűnése miatt újraindított nyomozás miatt. – Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette telefonját, majd azt szándékosan a Dunába ejtette. Az ügyészség szerint a politikus magatartása a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására alkalmas – ezt a Legfőbb Ügyészség 2024 szeptemberében közölte.

Magyar Péter a mentelmi jog kikérését követően már Facebook-videójában arra kérte az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát. Ugyanakkor a kormányfő azt kifogásolta, hogy a Legfőbb Ügyészség egyszerre kérte az ő ügyében, valamint sokmilliárdos korrupciós ügyekben Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) mentelmi jogának a felfüggesztését. A plenáris ülés előtt a parlament mentelmi bizottsága – többségi döntés hiányában – Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának fenntartását javasolta, az ellenzéki képviselők nem voksoltak.

„A törvény előtt mindenki egyenlő. Akár gyári munkás, akár képviselő, akár miniszterelnök. Ezt ma megtanulhatták Orbán Viktor egykori korrupt miniszterei is. Akinek nincs takargatnivalója, az nem fél az igazságszolgáltatás elé állni” – írta Facebook-oldalán az érintettek, köztük a saját mentelmi jogának felfüggesztése után Magyar Péter. 

Matolcsy György volt MNB-elnök fia sok milliárd forintos vagyont vett közvetlenül vagy közvetve a nevére.