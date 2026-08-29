Erős nosztalgiára, egyben szakmai önreflexióra építő körkérdést tettünk fel az egykori Telesport készítőinek, miután az M1-en ismét ezen a néven futnak a sporthírek, bónuszként pedig a nemzedékekbe beleégett logó és főcímzene, sőt nyomokban még a stúdiókép is visszatért. De mit szólnak ehhez a korábbi alapítók?
„Most, amikor olyan rengeteg eseményt tud élőben közvetíteni az egykori Telesport utóda, szükség lenne a régi nagy egyéniségekre, vagy legalább hasonlókra. Ám akik Vitray, Knézy és Gyulai nyomdokaiba léptek, az utóbbi években inkább elhagyták az MTV-t.”
Noha az elmúlt hétvégén, a spanyolországi Oviedóban rendezett felkészülési tornán a magyar férfi kézilabda-válogatott mindhárom meccsét elveszítette, a csapat szövetségi kapitánya annak ellenére tudja már, kire építi a jövő csapatát, hogy elégedetlen volt a gárda játékával.