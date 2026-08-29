Szép emlékeket idéz, de ez nem az a műsor – Vitray, Gundel Takács, Faragó a Telesport feltámasztásáról

Erős nosztalgiára, egyben szakmai önreflexióra építő körkérdést tettünk fel az egykori Telesport készítőinek, miután az M1-en ismét ezen a néven futnak a sporthírek, bónuszként pedig a nemzedékekbe beleégett logó és főcímzene, sőt nyomokban még a stúdiókép is visszatért. De mit szólnak ehhez a korábbi alapítók?