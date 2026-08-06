Az engedélyezettnél sokkal melegebb használt termálvizet enged a Tiszába az egyházi sportközpont Szegeden

Ez derült ki a laboratóriumi elemzésből, amit azt követően kezdeményeztek, hogy a helyiek arra panaszkodtak, gyakran bűz terjed ott, ahol a termálvíz a zárt csővezetékből belefolyik a nyílt csatornába.