Kiszáradó tavak, rekordalacsony dunai vízállás, egyre rövidebb, hektikus strandszezonok – teljesen új helyzet előtt állunk. A gyógy- és termálvízkincsre épülő turizmus nagy lehetőség, de a szektor támogatása régi adósság az állam részéről. Közben a fürdőgyógyászati kezelések is elsorvadnak.
Ez derült ki a laboratóriumi elemzésből, amit azt követően kezdeményeztek, hogy a helyiek arra panaszkodtak, gyakran bűz terjed ott, ahol a termálvíz a zárt csővezetékből belefolyik a nyílt csatornába.
A múlt század közepén megnyitott fürdő hosszú évek óta súlyos problémákkal küzd, a koronavírus-járvány pedig szinte ellehetetlenítette az egykor szebb napokat látott termált.
A termálvíz melegét eladja az ipari park cégeinek is.
Eltűntek a turisták, újra megtelt termálvízzel Püspökfürdő korábban tócsává zsugorodó tavacskája.
A bábolnai gyógy-és termálfürdő megvalósításának első lépcsőjeként két és fél kilométeres távvezetéket épít az önkormányzat, ezzel a kutak fúrása után 33 évvel megkezdődik a település termálkincsének hasznosítása - közölte a Komárom-Esztergom megyei város polgármestere.