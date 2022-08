Ungár Tamás írása a Népszavának;

termálvíz;város;Baranya megye;gazdálkodás;

2022-08-26 06:15:00

Egy dél-baranyai város már 13 éve két termálkút vízével fűti saját intézményeit, százmilliókat takarít meg ezzel

A termálvíz melegét eladja az ipari park cégeinek is.

Százmilliókat takarít meg Bóly azon, hogy a dél-baranyai város intézményeit termálvízzel fűtik. A 3900 lelkes Bóly évtizedek óta példaadóan gazdálkodik, a város sosem volt mínuszban, s talán nincs olyan hazai település, ahol lakosságarányosan annyi újonnan teremtett munkahely biztosít megélhetést, mint itt. Az önkormányzat 65 hektáros ipari parkjában 41 cég 1600 embert alkalmaz. Az iparterületet kedvelik a vállalkozások, amiben annak is szerepe van, hogy az ott tevékenykedő cégek viszonylag olcsón kapják a fűtési energiát.

A bólyi önkormányzat a település határában fúrt két termálkút 83 fokos vízével fűti a saját intézményeit már 13 éve. Ha a termálfűtés költségeit összevetjük azzal, hogy mennyibe kerülne a városnak az intézmények téli melege gázkazánokkal, akkor kiderül, hogy

A gáz- és áramár növekedése az évente 2,8 milliárd forintból gazdálkodó Bólyt is sújtja, ám lényegesen kevésbé, mint más településeket. Ha a prognosztizált gázáremelkedés tartós lesz, akkor a termálfűtésnek köszönhetően a város szeptembertől évente százmilliókat spórolhat meg. Az ipari park cégei ezután is olcsóbban kapják majd a fűtést, igaz, nem annyira olcsón, mint eddig. Hárs József, Bóly független polgármestere kérdésünkre válaszolva elmondta, nem nyerészkedni akarnak, de kénytelenek jelentősen emelni az áron, mivel a termálvíz mozgatása, és fűtési rendszerből távozó, 35 fokosra hűlt víz visszasajtolása a föld mélyébe, jelentős villamosenergia felhasználással jár, s azt a városnak kell állnia. A többletköltség egy részét kénytelenek ráterhelni a külső vevőkre. Hogy pontosan mennyivel emelik a fűtésszámlát, azt a következő héten dönti el a város képviselőtestülete. A polgármester szerint az ipari park cégei továbbra sem járnak rosszul, mivel fűtésük – várhatóan – annyiba kerül majd, mint a gázfűtés 50-60 százaléka.

Hárs József hozzátette, hogy az áremelés azért is elkerülhetetlen, mert a város – annak érdekében, hogy termálfűtés rendszere minél biztonságosabb legyen – belefogott egy újabb kút fúrásába. Ennek a beruházásnak a teljes költsége több száz millió forint. A harmadik kút azonban azért is kell, mert Bóly 30 hektárral bővíti ipari parkját, s az odatelepülő cégeket is el akarják látni.