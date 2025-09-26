Ejtették a terrorizmus vádját a Magyarországról kitiltott Kneecap rappere ellen

vád;technikai hiba;bírósági döntés;rapper;terrorizmus-gyanú;Kneecap;

A brit ügyészség azelőtt emelt vádat az egyik koncertjükön Hezbollah-zászlót lobogtató Mo Chara művésznevű belfasti ír zenész ellen, hogy arra a főügyész engedélyt engedélyt adott volna. Ezt a londoni koronabíróság technikai hibának minősítette, az eljárást megszüntette.

Törvénytelen és semmis – állapította meg a BBC szerint pénteken Paul Goldspring főbíró Londonban a woolwichi koronabíróságon a Kneecap belfasti ír rapzenekar egyik tagja, a 27 éves Liam Óg Ó hAnnaidh, művésznevén Mo Chara ellen terrorizmus miatt emelt vádról. A bíróság szerint technikai hiba történt. Az ügyészség idén májusban vádolta meg a rappert amiatt, mert 2024 novemberében, a londoni Kentish Townban található O2 Forumban tartott koncerten egy Hezbollah-zászlót lengetett. A Hezbollah a libanoni síita terrorszervezet, a Kneecap pedig palesztinpárti, szabad és független Palesztinát rendszeresen követelő együttes.

Mo Chara politikai indíttatású eljárásnak nevezte a vádemelést, védői pedig panaszt emeltek a vád ellen, kiemelve, hogy azt nem a hat hónapos határidőn belül emelték. A pénteken kihirdetett ítéletben a főbíró kifejtette, hogy az ügyészség igazgatója csak május 22-én, egy nappal azután kapott engedélyt a főügyésztől a vádemelésre, hogy a rappart vád alá helyezték. Az indoklásban azt is rögzítették, hogy a hiba miatt a bíróságnak nincs hatásköre a vád elbírálására.

A bíróságon megjelentek, a zenész támogatói és szülei tapsviharban törtek ki. Maga Mo Chara szerint szó sem volt terrorizmusról, emberek fenyegetéséről, a brit kormány a szólásszabadság, és az elnyomott emberek ellen lép fel, de – mondta – az elhallgattatás kudarcot vallott, mert nekünk van igazunk. Egyik zenésztársa, Móglaí Bap kiemelte, örül, hogy szabadon beszélhetnek Palesztináról. – A Kneecap a történelem jó oldalán áll, Nagy-Britannia nem – tette hozzá. A döntést Michelle O'Neill északír miniszterelnök is üdvözölte, ugyanakkor a koronaügyészség közölte, a döntést megvizsgálják, az ellen fellebbezni lehet.

Mint ismert, a Izrael-ellenes, markánsan palesztinpárti kiszólásairól ismert belfasti ír raptriót az Orbán-kormány kezdeményezésére tiltották ki Magyarországról, miután a Sziget Fesztivál szervezői nem voltak hajlandóak lemondani a fellépését. A döntés okaként az antiszemita gyűlöletbeszédet, valamint a Hamász és a Hezbollah nyílt éltetését emelték ki. Ennek megfelelően az Idegenrendészeti Főigazgatóság határozata alapján három év időtartamra önálló beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el az északír raptrió mindegyik tagja, vagyis J.J. Ó Dochartaigh, Liam Óg Ó hAnnaidh és Naoise Ó Cairealláin ellen. Ez azt jelenti, hogy három évig egyikük sem léphet Magyarország területére.