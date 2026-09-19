Donald Trump amerikai elnök állítja, az egyezség örökké tart. A megállapodó országok vezetői szerint erősödik a térség biztonsága, ami akkor is megmarad, ha Grönland Dániától függetlenné válna.
A román csendőrség sovinizmusnak minősítette a magyarok területi-autonómiájának már a gondolatát is, amely sérti Románia szuverenitását.
Nem támogatja Székelyföld területi autonómiáját Victor Ponta román szociáldemokrata miniszterelnök, aki pénteken újságírói kérdésre válaszolva fejtette ki álláspontját. Az Adevarul című napilap honlapján élőben közvetített interjúban Ponta elmondta: a tervezet kezdeményezői is tudják, sem a Szociáldemokrata Párt (PSD), sem a többi román párt nem támogatja a tervezetet. Úgy vélte, annak bemutatása része a romániai elnökválasztási kampánynak.