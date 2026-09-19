megállapodás;Egyesült Államok;biztonság;Dánia;Grönland;területi autonómia;önrendelkezési jog;katonai jelenlét;

2026-09-19 08:01:00 CEST

Megállapodott az Egyesült Államok és Dánia Grönlandról, ahol sok amerikai katona lesz, de megmarad a sziget önrendelkezési joga

Donald Trump amerikai elnök állítja, az egyezség örökké tart. A megállapodó országok vezetői szerint erősödik a térség biztonsága, ami akkor is megmarad, ha Grönland Dániától függetlenné válna.