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Az év elején Grönland lakosságának egyharmada tüntetett Nuukban az akkori amerikai annektálási tervek ellen

Megállapodott az Egyesült Államok és Dánia Grönlandról, ahol sok amerikai katona lesz, de megmarad a sziget önrendelkezési joga

Donald Trump amerikai elnök állítja, az egyezség örökké tart. A megállapodó országok vezetői szerint erősödik a térség biztonsága, ami akkor is megmarad, ha Grönland Dániától függetlenné válna.

Washington fokozatosan megnöveli katonai jelenlétét a Dániához tartozó óriási szigeten – jelentette be Donald Trump Washingtonban helyi idő szerint pénteken, ismertetve, hogy minderről megállapodott az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy az egyezménynek köszönhetően az Egyesült Államokkal ellenséges hatalmak nem juthatnak befektetéshez a szigeten az érzékenyebb ágazatokban. Hozzátette, hogy a megállapodásnak nincs lejárati dátuma, az örökké tart.

Trump a jelek szerint letett arról a törekvéséről, hogy Grönland amerikai területté váljék. Mindezt Mette Frederiksen dán miniszterelnök hivatala úgy kommentálta, hogy a megállapodás révén növekedhet a térség biztonsága. Leszögezték, hogy a szöveg elismeri Dánia függetlenségét és területi egységét, valamint a grönlandi nép önrendelkezési jogát. Jens-Frederik Nielsen, Grönland autonóm kormányzatának miniszterelnöke nyilatkozatot adott ki, amelyben leszögezte, hogy a megállapodás révén elismerték Grönland saját érdekeit, és megerősítették a sziget helyét a nemzetközi együttműködés rendszerében.

A megállapodást várhatóan a jövő héten New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű plenáris hetén írják alá, és még az érintett országok nemzeti jóváhagyási folyamatán is át kell mennie. Marco Rubio amerikai külügyminiszter közleménye szerint a megállapodás tartósan és teljes mértékben orvosolja a szigetre vonatkozó amerikai biztonsági aggodalmakat. Az amerikai külügyi tárca egy tisztviselője hozzátette, hogy az egyezmény révén Washingtonnak lehetősége lesz folyamatos jelenlétre, katonai erő állomásoztatására, átrepülésekre. Mindezek ráadásul akkor is érvényben maradnak, ha Grönland függetlenné válna. Az Egyesült Államoknak egy 1951-es szerződés már eddig is széles körű átrepülési és állomásoztatási jogokat biztosított Grönlandon.

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