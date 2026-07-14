Rébecca Chaillon La Parabole du Seum című előadása az idei Avignoni Fesztivál egyik legtöbbet vitatott produkciója. A Cloître des Célestins középkori kolostorudvarában játszott háromórás performanszra lehetetlen jegyet kapni, miközben ugyanilyen rendszeresen akadnak nézők, akik az előadás közben felállnak és távoznak. Ritka, hogy egy produkció egyszerre ennyire vonzza és taszítja a közönségét.
Egy globális kutatás 200 ország 65 millió, 5 és 19 év közötti fiataljának adatait elemezte. Az is kiderült, hogy egyes országokban az egészséges testtömeg-indexű ötévesek 19 éves korukra nagy valószínűséggel túlsúlyosakká váltak.
A klasszikus "mutyimérési" módszerek eredménye megdöbbentően egyezik a "zsírszámítással".
Az inzulinrezisztencia gyakran csak azért derül ki, mert a beteg hiába tartja be a szabályokat, képtelen a fogyásra - mondta dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont PCOS és inzulinrezisztencia specialistája.
Az üzbég légitársaság ezentúl leméri az utasok testsúlyát a kézipoggyásszal együtt a becsekkolás után, a beszállás előtt. Az Uzbekistan Airways biztonsági okokkal indokolta az intézkedést, hiszen a kisebb repülőgépeken problémát okozhat a túlsúly.