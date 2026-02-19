Tettenérés közben megtámadták a zuglói rendészeket

Megtámadta a zuglói önkormányzati rendészeket egy autós, akit tetten értek, amikor sittet pakolt egy szelektív hulladékgyűjtő mellé. A férfi nekihajtott a rendészek autójának, de nem sérült meg senki - tájékoztatott a XIV. kerületi önkormányzat.