A rendőrök hétfőn érték tetten a doktornőt, munkatársát és egy vesztegető anyát, akiket őrizetbe vettek.
A kábítószerkereskedőt és ügyfelét tetten érték a rendőrök, akik aztán a férfi erzsébetvárosi lakásán is házkutatást végeztek.
Megtámadta a zuglói önkormányzati rendészeket egy autós, akit tetten értek, amikor sittet pakolt egy szelektív hulladékgyűjtő mellé. A férfi nekihajtott a rendészek autójának, de nem sérült meg senki - tájékoztatott a XIV. kerületi önkormányzat.
Tetten értek a rendőrök két férfit, aki egy dohányboltot akart kirabolni Debrecenben - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.