Egy videó szerint nem a volt országgyűlési képviselő volt agresszív a Parlament folyosóján, amikor a hatvanpusztai luxusról kérdezte volna Orbán Viktort. Éppen hogy a korábbi kormányfőt testükkel védő fideszes politikusok zavarták el ellenzéki képviselőtársukat.
Miközben egy jobbikos sajtótájékoztatót követően interjút készítettek Gyöngyösi Mártonnal. Az őr letörte a stáb kamerájának puskamikrofonját.
Az indulatot és az erőszakot nem indokolhatja őszinte kritika.
Lehet, hogy a parlamenti párt lila-fehér színeit egy általa gyűlölt futballcsapatéval téveszette össze az agresszív férfi, aki előbb a pultra csapott, majd az egyik aktivistát is megütötte.
Feljelenti Menczer Erzsébetet a Demokratikus Koalíció (DK), miután az ellenzéki párt állítása szerint a fideszes országgyűlési képviselő megütötte a DK egyik aktivistáját.
A Fidesz minden erőszakos cselekményt elítél, mert "az erőszak semmilyen formában nem elfogadható általában sem, egy helyi vagy országos politikustól pláne nem" - közölte kérdésünkre Zsigó Róbert Fidesz-szóvivő, az ügyvédet lefejelő fideszes polgármesterrel összefüggésben.