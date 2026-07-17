Budai Gyulának mégsem fontos, visszavonta Hadházy Ákos ellen tettleges becsületsértésért tett feljelentését

Egy videó szerint nem a volt országgyűlési képviselő volt agresszív a Parlament folyosóján, amikor a hatvanpusztai luxusról kérdezte volna Orbán Viktort. Éppen hogy a korábbi kormányfőt testükkel védő fideszes politikusok zavarták el ellenzéki képviselőtársukat.