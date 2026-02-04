A világhírű amerikai színész úgy érzi, az igazi karrierje Sehol se otthon című Dylan-adaptációval és a nemrég kilenc Oscar-díjra jelölt Marty Supreme-mel kezdődött csak el. A legjobb férfi főszereplő Golden Globe-díjával elismert Timothée Chalamet a gála előtt adott interjút a szavazóknak, köztük lapunk filmkritikusának. Az állítja, nem akar egy nagyobb terv bábja lenni. Interjú.
James Mangold Dylan-mozija mindent teljesít, amit vállal: rajongókat kreál azokból a nézőkből, akik addig nem ismerték a zenéjét. De, hogy ez lehetséges legyen először a rendezőnek a zenészt alakító Timothée Chalamet-t kellett meggyőzni, hogy öt és fél évig gitározzon és énekeljen, hogy kész legyen a kamerák elé állni. Videóinterjú.
Az idei Velencei fesztiválon a legjobb rendező díjával ismerték el Luca Gaudagninót, akinek legújabb filmjében két ifjú kannibálnak kell szembesülnie a felnövés nehézségeivel. A két főszereplő színész, Timothée Chalamet és Taylor Russell Velencében adott exkluzív páros interjút a Népszavának.