Timothée Chalamet a Népszavának: Mi értelme lenne nagy költségvetésű karaokét rendezni?

James Mangold Dylan-mozija mindent teljesít, amit vállal: rajongókat kreál azokból a nézőkből, akik addig nem ismerték a zenéjét. De, hogy ez lehetséges legyen először a rendezőnek a zenészt alakító Timothée Chalamet-t kellett meggyőzni, hogy öt és fél évig gitározzon és énekeljen, hogy kész legyen a kamerák elé állni. Videóinterjú.