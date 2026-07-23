Kettős szentté avatás

Százezrek, egyes becslések szerint egymillió ember előtt avatta szentté Ferenc pápa két elődjét, a II. vatikáni zsinat elindítóját, XXIII. Jánost és a Magyarországon is méltán népszerű II. János Pált. Sokan a Róma különféle pontjain elhelyezett óriáskivetítőkön követték nyomon a szertartást.