A jutalék az Alapjogokért Központ milliárdos villavásárlásának köszönhető.
A kegyelmi ügy részleteihez hasonlóan a volt köztársasági elnök tevékenysége is homályban maradt szeptemberig. Azóta Novák Katalin egy születésszámok csökkenése ellen küzdő civil szervezet vezérigazgatójaként járja a világot.
A katolikus egyházfő meg sem jelent az apostoli palota ablakában, így a lakhelyéről közvetítették a pápa tolmácsolt szavait a televíziók.
Elutasították Oszama bin Laden személyi titkárának fellebbezését a New York-i fellebbviteli bíróságon. Az 54 éves Wahid el-Hage életfogytiglani börtönt kapott az Egyesült Államok kenyai és tanzániai nagykövetsége elleni 1998-as terrortámadásokban való részvételért.
Százezrek, egyes becslések szerint egymillió ember előtt avatta szentté Ferenc pápa két elődjét, a II. vatikáni zsinat elindítóját, XXIII. Jánost és a Magyarországon is méltán népszerű II. János Pált. Sokan a Róma különféle pontjain elhelyezett óriáskivetítőkön követték nyomon a szertartást.