A Direkt36 leleplező cikke szerint Várhelyi Olivér uniós biztos korábbi EU-nagykövetként mindent tudhatott az uniós szervezetekbe beépülő magyar hírszerzőkről, akiknek egyik célpontjuk a korrupciós ügyeket feltáró OLAF volt.
A kormány arról továbbra is sunnyog, hogy ebből mennyi megfigyelési kérelmet hagytak jóvá.
Ennél jóval több embert figyelhettek meg, egy engedély általában több személyre vonatkozik.
Egyetlen kérelmet sem utasítottak vissza 2010 óta. A igazságügyi minisztériumi engedélyek pontos számát a tárca arra hivatkozva nem közölte, hogy ez náluk „titkos, minősített adatnak számít”.
Az Eötvös Károly Intézet (EKINT) nevében Majtényi László, az intézet elnöke Székely Lászlóhoz, az alapvető jogok biztosához és Darák Péterhez, a Kúria elnökéhez fordult nyílt levélben a Terrorelhárítási Központ titkos megfigyeléseinek ügyében.