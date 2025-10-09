Átlagosan 20 ember megfigyelésére adtak havonta engedélyt a titkosszolgálatoknak az idén

Egyetlen kérelmet sem utasítottak vissza 2010 óta. A igazságügyi minisztériumi engedélyek pontos számát a tárca arra hivatkozva nem közölte, hogy ez náluk „titkos, minősített adatnak számít”.