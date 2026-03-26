Izraeli tizenévesek halála - Őrizetben az egyik gyanúsított

Az izraeli biztonságiak őrizetbe vették Hebronban Hoszám Dufest, akit azzal vádolnak, hogy részt vett a június 12-én elrabolt három izraeli tizenéves megölésében. A bűnügy két legfőbb hamászos gyanúsítottja szökésben van, de Dufes nem hagyta el otthonát az eset után. Közben az izraeli légierő csapást mért tíz gázai övezeti célpontra vasárnap hajnalban, miután szombaton a Hamász palesztin iszlamista szervezet uralta övezetből több tucat rakétát lőttek ki a szomszédos dél-izraeli területekre.