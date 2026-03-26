Az UNICEF Magyar Bizottsága március 24-én sikerrel rendezte meg az V. Ifjúsági Klímavédelmi Találkozót, amelyre 7–12. osztályos tanulókat vártak.
Az útonállók bluetooth-hangszórókra és tulajdonosaikra csaptak le egy tatai bevásárlóközpont előtt, de rendőrkézre kerültek.
Hárman meghaltak, ketten megsérültek a Veszprém megyei Nemesszalók közelében hajnalban történt balesetben. A Marcalhegyi irányából Nemesszalókra tartó gépkocsiban öten utaztak, egy 14 éves, egy 18 éves és egy 21 éves nagyteveli fiatal meghalt, két sérültet a mentők kórházba vittek.
Megerősítette csütörtökön az egyiptomi fellebbviteli bíróság egy iszlamista halálos ítéletét, aki a vád szerint több tizenévest lökött le egy ház tetejéről, amiért azok ünnepelték Mohamed Murszi elnök elmozdítását, és az iszlámot sértegették .
Az izraeli hadsereg több tisztje ellen indult vizsgálat szexuális vétségek miatt az utóbbi napokban az izraeli média értesülései szerint.A tel-avivi bíróság vasárnap három nappal meghosszabbította a hírszerzés egy meg nem nevezett ezredesének előzetes letartóztatását, akit azzal vádol a rendőrség, hogy tizenöt éves fiúkkal létesített pénzért nemi kapcsolatot – írta hétfőn az Iszráel Hajom (Izrael Ma) című újság.
Az izraeli biztonsági erők elfogták a gázai konfliktus súlyosbodását okozó júniusi hármas gyilkosság egyik gyanúsítottját - közölte a katonai rádió szerdán.
Elfogták a rendőrök azt a négy, 14 és 17 év közötti fiatalt, akiik megtámadtak és kiraboltak egy idős férfit sajókazai otthonában. A súlyosan bántalmazott áldozatra a rablótámadás másnapján találtak rá.
Az izraeli biztonságiak őrizetbe vették Hebronban Hoszám Dufest, akit azzal vádolnak, hogy részt vett a június 12-én elrabolt három izraeli tizenéves megölésében. A bűnügy két legfőbb hamászos gyanúsítottja szökésben van, de Dufes nem hagyta el otthonát az eset után. Közben az izraeli légierő csapást mért tíz gázai övezeti célpontra vasárnap hajnalban, miután szombaton a Hamász palesztin iszlamista szervezet uralta övezetből több tucat rakétát lőttek ki a szomszédos dél-izraeli területekre.