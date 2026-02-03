Az ellenzéki parlamenti képviselő szerint a feljelentők maguk állították, hogy éveken át milliárdokkal károsították meg ezeket a cégeket.
Az átalakuló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) kialakítására elköltött 10 milliárd forint felhasználását bírálta csütörtök sajtótájékoztatóján Hadházy Ákos, az LMP társelnöke.
Több mint tízmilliárd forintot csoportosít át a kormány a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére egyebek mellett működési célú és dologi kiadásra - derült ki a kedden megjelent Magyar Közlönyből.