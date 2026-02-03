Hipp-hopp tízmilliárdot csoportosít át a kormány a költségvetésben

Több mint tízmilliárd forintot csoportosít át a kormány a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére egyebek mellett működési célú és dologi kiadásra - derült ki a kedden megjelent Magyar Közlönyből.