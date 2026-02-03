Tordai Bence: Hogyan szivattyúztak ki tízmilliárd forint közpénzt volános cégekből?

„Nem ellenzéki politikusok, nem civilek, nem újságírók, hanem egyenesen a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI), a Volán Buszpark Kft. és a korábban még önállóan létező, ma már a MÁV-csoport részeként működő Volánbusz Zrt. fordult a hatóságokhoz, és tett feljelentést a Volánnal kapcsolatban álló állami cégekből hosszú évekkel ezelőtt eltüntetett adófizetői pénzek miattö – közölte Facebook-videójában Tordai Bence. Az ellenzéki országgyűlési képviselő kiemelte, a hatóságok előtt már 2021-re teljesen tisztán kinyomozott, dokumentumokkal és bizonyítékokkal alátámasztott ügyet, azt, hogy az állami cégek összesen tízmilliárd forintos megkárosítását öt éve fektetik.
Tordai Bencéhez most eljutott a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) egyik végzése, amelyben házkutatást engedélyezett a Fővárosi Főügyészség indítványára. – A feljelentők maguk állították, hogy éveken át milliárdokkal károsították meg ezeket a cégeket, a nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult, de pénzmosás gyanúját is megállapították a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda korrupció- és gazdasági bűnözés elleni főosztályán, vádat azonban mostanáig nem emeltek. Minden ismert a rendőrség, az ügyészség és a bíróság előtt – tette hozzá az ellenzéki politikus, aki tételesen is felsorolta a megkárosított cégeket, és az összegeket, amelyeket kölcsönügyletekkel akartak leplezni, azaz tisztára mosni.
A strómanok mellett a végső haszonélvezők nevei is szerepelnek a dokumentumban. Két cégtulajdonos: Komonczi Zsolt, Szivek Norbert üzlettársa, a másik pedig Jellinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa. Szivek Norbert volt korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezetője – emlékeztetett Tordai Bence, aki szerint felmerül az ügyben Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter érintettsége is.Csaknem kilencven milliárdot kérhet Lázár János a vasútra és a buszokra
Végül az ellenzéki képviselő kijelentette, hogy az ügyben közzé fogja az általa megismert dokumentumot, írásbeli kérdéssel fordul Pintér Sándor belügyminiszterhez, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészhez, de választ vár a KEHI-től és a közlekedési területért felelős minisztertől, Lázár Jánostól is.Lázár János a Volánbusz beolvasztásáról: Csak rendet teszünk!Kormányközeli nagyágyúk érkeznek a Volánbusz igazgatóságába és felügyelőbizottságábaSzemélycserék készítik elő az állami közlekedési óriás születését