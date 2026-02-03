Tordai Bence: Hogyan szivattyúztak ki tízmilliárd forint közpénzt volános cégekből?

rendőrség;ügyészség;nyomozás;károkozás;házkutatás;állami cégek;Volán-társaságok;Budai Központi Kerületi Bíróság;tízmilliárd;Tordai Bence;Szivek Norbert;Jellinek Dániel;

2026-02-03 18:08:00 CET

Az ellenzéki parlamenti képviselő szerint a feljelentők maguk állították, hogy éveken át milliárdokkal károsították meg ezeket a cégeket.

„Nem ellenzéki politikusok, nem civilek, nem újságírók, hanem egyenesen a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI), a Volán Buszpark Kft. és a korábban még önállóan létező, ma már a MÁV-csoport részeként működő Volánbusz Zrt. fordult a hatóságokhoz, és tett feljelentést a Volánnal kapcsolatban álló állami cégekből hosszú évekkel ezelőtt eltüntetett adófizetői pénzek miattö – közölte Facebook-videójában Tordai Bence. Az ellenzéki országgyűlési képviselő kiemelte, a hatóságok előtt már 2021-re teljesen tisztán kinyomozott, dokumentumokkal és bizonyítékokkal alátámasztott ügyet, azt, hogy az állami cégek összesen tízmilliárd forintos megkárosítását öt éve fektetik.

Tordai Bencéhez most eljutott a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) egyik végzése, amelyben házkutatást engedélyezett a Fővárosi Főügyészség indítványára. – A feljelentők maguk állították, hogy éveken át milliárdokkal károsították meg ezeket a cégeket, a nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult, de pénzmosás gyanúját is megállapították a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda korrupció- és gazdasági bűnözés elleni főosztályán, vádat azonban mostanáig nem emeltek. Minden ismert a rendőrség, az ügyészség és a bíróság előtt – tette hozzá az ellenzéki politikus, aki tételesen is felsorolta a megkárosított cégeket, és az összegeket, amelyeket kölcsönügyletekkel akartak leplezni, azaz tisztára mosni.

A strómanok mellett a végső haszonélvezők nevei is szerepelnek a dokumentumban. Két cégtulajdonos: Komonczi Zsolt, Szivek Norbert üzlettársa, a másik pedig Jellinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa. Szivek Norbert volt korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezetője – emlékeztetett Tordai Bence, aki szerint felmerül az ügyben Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter érintettsége is.

Végül az ellenzéki képviselő kijelentette, hogy az ügyben közzé fogja az általa megismert dokumentumot, írásbeli kérdéssel fordul Pintér Sándor belügyminiszterhez, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészhez, de választ vár a KEHI-től és a közlekedési területért felelős minisztertől, Lázár Jánostól is.