A Zala vármegyei településen a szeptember 7-i nyertes három nappal a megméretés előtt jelentkezett be egy ingatlanba, ahol gyorsan még nyolcan lakcímet létesítettek. Egy másik polgármester- és egyben képviselőjelöltnél szintén jelentősen nőtt a lakcímmel rendelkezők száma.
Zamárdiban tegnap zárult a Balaton Sound, amely sok látogatót vonzott. A hírek szerint már a VOLT Fesztiválon és a Soundon is jól vizsgázott a személyre szóló elektronikus beléptető rendszer, s bár egyáltalán nem olcsó az ezeken a rendezvényeken való több napos jelenlét, mégis úgy tűnik, abszolút van rájuk hazai és külföldi fizetőképes kereslet.