Óriási sikerrel zárult a Balaton Sound

Zamárdiban tegnap zárult a Balaton Sound, amely sok látogatót vonzott. A hírek szerint már a VOLT Fesztiválon és a Soundon is jól vizsgázott a személyre szóló elektronikus beléptető rendszer, s bár egyáltalán nem olcsó az ezeken a rendezvényeken való több napos jelenlét, mégis úgy tűnik, abszolút van rájuk hazai és külföldi fizetőképes kereslet.