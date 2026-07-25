Egy éve még 950 millió forintért hirdették a patinás budai luxusingatlant.
Az impozáns épületet most bárki megveheti, aki kifizeti érte a kért összeget.
Torgyán József özvegye elárverezteti elhunyt férje öltönyeit, a befolyt összeget pedig jótékony célra fordítja.
Több százan vettek végső búcsút Torgyán József egykori földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztertől, a Független Kisgazdapárt (FKGP) volt elnökétől kedden délelőtt Budapesten, a Szent István-bazilikában. A délelőtti gyászszertartást követően a Farkasréti temetőben helyezik örök nyugalomra. A fő képre kattintva galéria nyílik! FOTÓK: MTI, Szigetváry Zsolt, Kovács Tamás.
Február 14-én a budapesti Szent István-bazilikában tartják a közelmúltban elhunyt Torgyán József volt földművelésügyi miniszter búcsúztatását - közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) csütörtökön az MTI-vel. A volt minisztert a délelőtti gyászszertartás követően a Farkasréti temetőben helyezik örök nyugalomra.
A január 22-én elhunyt egykori kisgazda pártvezér özvegye, Cseh Mária kedden dísztáviratot kapott Orbán Viktor miniszterelnöktől – írja a Blikk.hu.
Otthonában, szűk családja körében vasárnap reggel 85. életévében elhunyt Torgyán József, a Független Kisgazdapárt (FKGP) volt elnöke, korábbi földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.
Torgyán Józsefet rosszullét miatt kórházba került. A hírt az egykori kisgazda pártvezér felesége is megerősítette, aki bízik benne, hogy férje fel fog épülni.
Életrajzi filmet forgatnak Torgyán József egykori kisgazda pártvezérről.
akik kimondják az Isten, haza, család jelszót, azok felelősek a keresztény Magyarország megmentéséért, akik viszont nem merik ezt kimondani, azoknak el kell menniük innen.
Nem ismétlődik meg a hat évvel ezelőtti felhajtás, puritán évfordulót tartanak. Torgyán a Borsnak elmondta: nyaralni sem mennek, mert dolgozik.
A lengyel államelnök méltató szavai kapcsán interjút adott Torgyán József az ATV Egyenes Beszédben. Az egykori földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter konkrét terveket készített, melyekkel szerinte a jelenlegi megosztottságból ki lehetne törni, majd azt is mondta, hogy vissza kellene vásárolnunk Kárpátalját.