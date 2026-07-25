Torgyán: megdöbbentő, hogy ezt elhallgatták

A lengyel államelnök méltató szavai kapcsán interjút adott Torgyán József az ATV Egyenes Beszédben. Az egykori földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter konkrét terveket készített, melyekkel szerinte a jelenlegi megosztottságból ki lehetne törni, majd azt is mondta, hogy vissza kellene vásárolnunk Kárpátalját.