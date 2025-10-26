Több évtizede annak, hogy egy munkásgyökerű, baloldali politikus zöldövezeti villájában a kedélyes kvaterkázás egy pontján, pár pohár bor utáni őszinteségi rohamában azt találta tudatni velem, hogy nem szeretne még egyszer szegény lenni. Csunderlik Péter „Egy különleges közép-európai történész – Hanák Péter pályaképe” (Napvilág Kiadó, 2023) című könyvét újraolvasva villant belém a gondolat, hogy a híres történészt is talán az motiválta az elején, hogy nem akart újra esztergályos lenni.
Anna Pankratova a sztálini kor archetipikus történésze, egyszersmind dolgos szovjet nője volt.
„Igazából nem állt jól nekem az állami kitüntetés. Ez ugyanis végső soron hatalmi gesztus, s egy történész jobb, ha nem az állam, hanem a társadalom lekötelezettje.”
Amíg a társadalmi és politikai megítélés úgy tartja, hogy a múlt kizárólag az épségben tartandó nemzeti identitás ügye miatt fontos a köz számára, a történetírás sem töltheti be maradéktalanul az itt rá váró feladatot.
Méltó lehet-e az utókor tiszteletére egy német tábornok, aki a náci Németország hadseregében szolgált? Elképzelhető-e, hogy embermentőként emléktáblát kapjon Budapesten?
Nyolcvanötezer példány kelt el a tavaly újra kiadott Mein Kampfból, amelyet neves történészek láttak el jegyzetekkel - írja a hvg.hu.
A rendszerváltás előtti állambiztonsági iratok hozzávetőleg fele semmisülhetett meg, a mágnesszalagokról azonban az ügynökök névsora jó eséllyel megismerhető, az viszont nem valószínű, hogy Moszkvában komoly magyar állambiztonsági dokumentáció lehet - hangzott el azon a hétfői budapesti konferencián, amelyen a téma szakértői, Rainer M. János és Ungváry Krisztián történészek beszélgettek. Az eseményt az Együtt Magyarországért alapítványa szervezte.