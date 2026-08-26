Újabb gigantikus tőzsdei rekord közeledik, eltörölve a SpaceX csúcsát

Egyes Anthropic-befektetők már arra számítanak, hogy alig néhány hónappal a SpaceX történelmi tőzsdei bevezetése után új rekord születhet a Wall Streeten. A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai vállalat értékét ugyanis akár 2-3 ezer milliárd dollárra is tehetik egy esetleges tőzsdei debütáláskor. Ha ez valóban megtörténik, az Anthropic nemcsak a SpaceX-et előzné meg, hanem minden idők egyik legnagyobb vállalati tőzsdei történetét írná meg.