Egyes Anthropic-befektetők már arra számítanak, hogy alig néhány hónappal a SpaceX történelmi tőzsdei bevezetése után új rekord születhet a Wall Streeten. A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai vállalat értékét ugyanis akár 2-3 ezer milliárd dollárra is tehetik egy esetleges tőzsdei debütáláskor. Ha ez valóban megtörténik, az Anthropic nemcsak a SpaceX-et előzné meg, hanem minden idők egyik legnagyobb vállalati tőzsdei történetét írná meg.
Részvényenként 20,00 eurós kibocsátási árfolyamon kezdődött meg 2014. július 2-án 09.00 órakor az NN Csoport részvényeinek jegyzése és kereskedése az amszterdami Euronext tőzsdén. A nyilvános tőzsdei részvénykibocsátás közel 1,5 milliárd euró bevételt jelent az ING-nek, amely nem sokkal korábban bejelentette azt is: a jelentős érdeklődés miatt 70-ről 77 millióra emeli a törzsrészvények számát.