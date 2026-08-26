Újabb gigantikus tőzsdei rekord közeledik, eltörölve a SpaceX csúcsát

mesterséges intelligencia;SpaceX;tőzsdei bevezetés;Elon Musk;ChatGPT;OpenAI ;

2026-08-26 08:56:00 CEST

Egyes Anthropic-befektetők már arra számítanak, hogy alig néhány hónappal a SpaceX történelmi tőzsdei bevezetése után új rekord születhet a Wall Streeten. A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai vállalat értékét ugyanis akár 2-3 ezer milliárd dollárra is tehetik egy esetleges tőzsdei debütáláskor. Ha ez valóban megtörténik, az Anthropic nemcsak a SpaceX-et előzné meg, hanem minden idők egyik legnagyobb vállalati tőzsdei történetét írná meg.

Alig néhány hónapja még Elon Musk űrvállalata, a SpaceX mutatta meg, meddig lehet feszíteni a modern tőkepiacok határait. A vállalat a júniusi tőzsdei bevezetése – első nyilvános részvénykibocsátása (IPO) – során 75 milliárd dollárnyi friss tőkét vont be, amivel messze megdöntötte az addigi történelmi tőzsdei rekordot.

Összehasonlításképpen, a korábbi csúcstartó, a szaúd-arábiai olajóriás Aramco 2019-ben mintegy 25,6 milliárd dollárt gyűjtött be első nyilvános részvénykibocsátásával. A SpaceX ezzel közel háromszorosára emelte a lécet. Most azonban már az a kérdés, meddig marad nála ez a rekord.

A Financial Times és a MarketWatch értesülései szerint az Anthropic egyes befektetői abban bíznak, hogy a Claude mesterségesintelligencia-rendszert (MI) fejlesztő vállalat tőzsdei értékét az IPO során akár 2 ezer milliárd dollár fölé, optimistább forgatókönyvek szerint pedig egészen mellbevágó, 3 ezer milliárd dollárra is emelkedhet. Ez meghaladná a SpaceX tőzsdei bevezetéskori, mintegy 1,7 ezer milliárd dolláros értékelését, ami egyébként ugyancsak tőzsdei rekordot jelentett. A jelenlegi piaci várakozások szerint – bár időpontot még nem tettek közzé – az Anthropic tőzsdére lépése októberre tehető.

Egy fiatal cég lehet az AI-szegmens óriása

Az Anthropic vállalatot 2021-ben alapították korábbi OpenAI-kutatók, köztük Dario Amodei, akik egy olyan rendszert akartak fejleszteni, amelynek működésében a biztonság és az ellenőrizhetőség sokkal nagyobb szerepet kap a jelenleg futó technológiákhoz képest.

A vállalat legismertebb terméke a Claude, vagyis az OpenAI ChatGPT-jének egyik legnagyobb konkurenciája. A rendszer nem egyszerűen egy chatbot: képes szövegek elemzésére és írására, programkód készítésére, nagy mennyiségű dokumentum feldolgozására, kutatási feladatok támogatására és összetett üzleti munkafolyamatok automatizálására. Az Anthropicnak viszont nagy előnye, hogy különösen erős pozíciót épített ki a vállalati felhasználók körében.

Míg a mesterséges intelligencia első hullámában a közvélemény számára leginkább a ChatGPT jelentette az AI-forradalmat, az Anthropic egyre inkább abból próbál üzletet építeni, hogy a technológiáját nagyvállalatok mindennapi működésébe integrálja, építi be. Ez eddig egészen komoly ütemben sikerül, miután a Claude legfejlettebb változatai a programozásban és más összetett feladatokban is a piac élvonalába tartoznak.

Elképesztő ütemben nőnek a bevételek

A befektetők lelkesedésének oka nem pusztán az AI körüli felhajtás. Az Anthropic bevételei az elmúlt időszakban szinte robbanásszerűen növekedtek.

A vállalat bevételei olyan elképesztő sebességgel növekednek, hogy míg 2025 végén a havi eredményeik alapján még évi 9 milliárd dolláros üzleti „tempóra” lehetett következtetni, 2026 májusára ez az évesített növekedési ütem már 47 milliárdra, júliusra viszont – a Bloomberg adatai szerint – 65 milliárd dollárra ugrott. Egyes befektetők arra számítanak, hogy ha a cég tartja ezt a jelenlegi elképesztő iramot, az év végére a pillanatnyi teljesítményük alapján kivetített éves forgalmuk elérheti a 100–120 milliárd dollárt is. Ehhez természetesen azt hozzá kell tenni, hogy ez nem a lezárt üzleti év tényleges bevételét jelenti, hanem az aktuális bevételi szint egy évre vetített értékét.

Bármennyire is vonzóak, sőt inkább elképesztőek az említett számok, a növekedés mégsem jelenti azt, hogy az Anthropic ugyanekkora ütemben profitot is termel. A mesterséges intelligencia fejlesztése és működtetése ugyanis jelenleg roppant tőkeigényes tevékenység. A modellek tanításához és futtatásához gigászi adatközpontokra és óriási számítási kapacitásra van szükség. A vállalat éppen ezért állítólag egy 10 milliárd dollárt meghaladó hitelkeret kialakításán is dolgozik, miközben készül a történelmi méretű IPO-ra.

Nem biztos, hogy a rekordhoz rekordösszegű pénz is jár

Fontos különbséget tenni a vállalat értéke és a ténylegesen bevont pénz között. Amikor a befektetők arról beszélnek, hogy az Anthropic akár 2-3 ezer milliárd dollárt érhet, az nem azt jelenti, hogy a vállalat ennyi új pénzt kapna a tőzsdéről. Ez a teljes cég feltételezett piaci értéke lesz.

A SpaceX rekordja ezzel szemben a ténylegesen bevont tőke nagyságáról is szólt. Ahogy említettük Elon Musk űripari társasága 75 milliárd dollárt szerzett az első részvénykibocsátásával. Egyelőre nem ismert, hogy az Anthropic pontosan hány részvényt vinne piacra, vagyis azt sem lehet biztosan tudni, képes lenne-e SpaceX 75 milliárd dolláros tőkebevonási rekordot is megdönteni.

Az viszont már most látszik, hogy a mesterséges intelligencia körüli befektetői verseny egészen új polcokra került. Az Anthropic tőzsdére lépése ráadásul azért is különösen érdekes, mert legnagyobb riválisa, az OpenAI egyelőre későbbre tolhatja saját nyilvános részvénykibocsátását. Így könnyen lehet, hogy a ChatGPT helyett végül a Claude fejlesztője lesz az első olyan mesterségesintelligencia-vállalat, amely valóban a Wall Street legnagyobbjai közé emelkedik.